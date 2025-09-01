Zeci de asociații civice și personalități publice au solicitat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) să trimită un raportor la mitingul anti-migranți programat pentru 2 septembrie în fața Primăriei Capitalei.

Potrivit semnatarilor apelului, „prezenţa unui reprezentant CNCD ca monitor la manifestaţia aprobată de Primăria Generală a Capitalei în data de 2 septembrie a.c. ar oferi un sprijin instituţional important în faţa diseminării mesajelor urii care transformă migranţii, aflaţi într-o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea populaţiei, într-un duşman al societăţii româneşti”.

Într-un comunicat, organizațiile arată că mitingul, în cadrul căruia organizatorii au invocat termeni precum „imigranţi cu statut incert, provenind din populaţii non-europene, de rasă exclusiv non-albă”, riscă să contribuie la „crearea şi normalizarea unui cadru intimidant, ostil şi degradant”.

Motivele invocate de organizațiile civice

Semnatarii consideră că evenimentul are loc într-un context de „intensificare a mesajelor de incitare la discriminare”, ce vizează restrângerea drepturilor economice și sociale ale migranților, inclusiv accesul la muncă și la condiții de muncă echitabile.

Aceștia cer ca CNCD să monitorizeze protestul și să elaboreze un raport cu recomandări adresate autorităților, în conformitate cu prevederile Ordonanței 137/2000 privind combaterea discriminării.

Autorizația emisă de Primăria Capitalei

Primăria Municipiului București a precizat că a aprobat solicitarea de organizare a mitingului, autorizând participarea a 20 de persoane.

„Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive legale de respingere a cererii”, a transmis municipalitatea, subliniind că „autorizarea unei adunări publice nu reprezintă asumarea sau validarea conţinutului mesajelor transmise de organizatori”.

Primăria a mai amintit că proiectul „Strategia de incluziune a migranților în municipiul București” a fost retras din dezbatere publică.

Poziția Noii Drepte

Noua Dreaptă a lansat un apel public la participare, afirmând că manifestarea va fi un prilej pentru bucureșteni de a respinge „intenţia Primăriei de a inunda oraşul nostru iubit (…) cu imigranţi de orgine afro-asiatică”.

Organizatorii au mai transmis: „Marţi, 2 septembrie 2025, vă invităm să manifestăm de la ora 11:00 în faţa Primăriei Municipiului Bucureşti (…) împotriva voinţei sau fără acordul populaţiei, imigranţi cu statut incert dar în mod sigur provenind din populaţii ne-europene, de rasă exclusiv non-albă”.

Reacția S.O.S. România

Partidul S.O.s. România a trimis ulterior următoarea comunicare:

„În urma unor falsuri publicate pe portalul G4Media, în care s-a vehiculat ideea că Partidul S.O.S. România ar fi anunțat un protest în București împotriva „rasei non-albe”, vom aduce următoarele clarificări:

Președintele Partidului S.O.S. România nu a împuternicit organizarea unui protest de acest gen, iar folosirea numelui Partidului fără împuternicirea președintelui reprezintă fals și uz de fals.

Asocierea dintre Partidul S.O.S. România și ideea de ură rasială este pe deplin artificială, făcută la comanda serviciilor secrete care urmăresc declanșarea unor provocări violente prin care să prezinte România ca un stat xenofob, discriminatoriu și care să justifice o intervenție străină.

Deputatul S.O.S. România Tudor Ionescu nu este implicat în organizarea protestului și nu are nicio contribuție în promovarea acestei acțiuni.

Vom demara acțiuni în instanță împotriva celor care au falsificat cererea în numele Partidului și a oficinelor de presă care promovează toxica asociere dintre S.O.S. România și concepte xenofobe menite să prezinte o falsă imagine a Partidului.”

Reacții instituționale

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel” a solicitat duminică revocarea autorizației, amintind că discriminarea este interzisă de Constituție și de legislația penală.

„Apelul la protest conţine formulări explicit discriminatorii şi stigmatizante, iar evenimentul reprezintă o chemare la mobilizare publică împotriva migranţilor, transformându-i în «duşmanul comun»”, a transmis Institutul.

