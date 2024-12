Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) subliniază că apartenența României la Uniunea Europeană, NATO și parcursul de aderare la OECD reprezintă piloni fundamentali pentru dezvoltarea economică și securitatea națională pe termen lung.

AAFBR atrage atenția asupra importanței menținerii angajamentului față de alianțele internaționale și valorile democrațiilor occidentale. Potrivit organizației, acestea sunt esențiale pentru securitate națională, creștere economică și îmbunătățirea standardului de viață.

„Accesarea fondurilor europene după aderarea la Uniunea Europeană in 2007 a accelerat dezvoltarea unui număr important de companii din România, a comunităților locale, în mod special a agriculturii, dar și a infrastructurii educaționale și de sănătate. Recent, în mare măsură, grație mecanismelor de finanțare europene, țara noastră parcurge cel mai amplu program de construcții de infrastructură rutieră din istoria României, care fără îndoială va genera o dezvoltare economică consistentă în urmatoarele decenii”, transmite AAFBR printr-un comunicat de presă.

Aderarea la OECD, un pas esențial

România trebuie să adopte cele mai bune practici internaționale în guvernanță, educație și economie pentru a deveni membru OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development). Acest statut ar poziționa țara între economiile globale sănătoase și predictibile.

AAFBR consideră că viitorul guvern trebuie să demonstreze un angajament ferm față de reforme economice, inclusiv reducerea graduală a deficitului fiscal estimat la 8% în 2024.

„Asumarea unui viitor program de guvernare cu reforme autentice, în frunte cu conturarea unei vizibilități în ceea ce privește existența unei voințe politice către limitarea deficitului bugetar, este esențială pentru obiectivul major al menținerii României în categoria de rating “recomandat pentru investiții” de către agențiile de rating internaționale”, transmite asociația.

O economie deschisă, singura opțiune viabilă

AAFBR avertizează că „întoarcerea la o economie cvasi-închisă” este nerealistă și ar provoca suferințe sociale majore. România, integrată în economia globală, depinde de liberul schimb și de finanțarea internațională, neavând capacitatea de a deveni autosuficientă.

AAFBR reunește peste 100 de analiști și experți financiari din diverse domenii, având ca obiectiv promovarea dezvoltării economice și financiare sustenabile.

