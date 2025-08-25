De către

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) au semnat un protocol de colaborare ce vizează promovarea educației financiare în rândul sportivilor din Echipa Olimpică Team Romania, precum și consolidarea valorilor olimpice în societate.

Potrivit acordului dintre ASF și COSR, cele două instituții vor organiza, pe o perioadă de patru ani, până în 2029, diverse programe educaționale, conferințe, seminarii și campanii publice destinate atât sportivilor olimpici, cât și publicului larg.

Scopul principal este creșterea nivelului de incluziune financiară și promovarea principiilor unei vieți financiare sănătoase, bazate pe disciplină, responsabilitate și reziliență.

Dezvoltarea unor proiecte educaționale comune până în 2029

„Educația și sportul sunt piloni fundamentali ai dezvoltării durabile. Prin acest protocol, deschidem noi oportunități pentru sportivi, dar și pentru publicul larg, de a înțelege mai bine cum disciplina sportivă și responsabilitatea financiară merg mână în mână”, a declarat Mihai Covaliu, Președinte COSR.

De cealaltă parte, Alexandru Petrescu, Președinte ASF, a subliniat că acest parteneriat reprezintă nu doar un acord instituțional, ci o investiție în viitor:

„Performanța sportivă și educația financiară au în comun aceeași bază solidă: disciplina, perseverența și gândirea strategică. Prin acest parteneriat, ne dorim să construim o cultură financiară sănătoasă în jurul sportivilor olimpici, care să devină, la rândul lor, modele pentru societate.”

Evenimentul de lansare a avut loc în Sala Amfiteatru a Casei Olimpice în prezența unor oficiali precum Mihai Covaliu, George Boroi, reprezentanți ai COSR, precum și Alexandru Petrescu și Gabriel Ioan Avrămescu din partea ASF.

În cadrul parteneriatului, va fi organizată o gamă variată de evenimente menite să susțină dezvoltarea profesională și personală a sportivilor Team Romania.

