ASF publică noile tarife de referință RCA: piața se menține stabilă, cu creșteri moderate și scăderi punctuale

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat noul Raport semestrial privind tarifele de referință RCA, elaborat de Asocierea KPMG Advisory SRL și KPMG Audit SRL, care arată că piața asigurărilor auto obligatorii traversează o perioadă de stabilitate și echilibru, cu evoluții moderate ale costurilor.

ASF subliniază că tarifele de referință nu reprezintă prețuri de piață, ci doar repere statistice orientative, menite să ofere transparență și să ajute consumatorii și companiile de asigurări să înțeleagă mai bine dinamica costurilor din piață.

Cum sunt calculate tarifele RCA de referință

Pentru stabilirea acestor valori, compania KPMG a analizat date statistice din ultimii cinci ani (2020–2024), luând în considerare doi indicatori esențiali:

frecvența daunelor – cât de des apar accidentele, și

– cât de des apar accidentele, și severitatea daunelor – cât de costisitoare sunt acestea.

Analiza este realizată printr-un model matematic complex (GLM – Model Liniar Generalizat), care ține cont de factori precum vârsta conducătorului auto, tipul și puterea vehiculului sau zona geografică.

Pentru a reflecta realitatea economică, sunt incluse și elemente precum inflația daunelor, cheltuielile administrative ale asigurătorilor și marja de profit.

Rezultatul este un punct de reper orientativ, nu un tarif impus sau obligatoriu.

Evoluțiile față de raportul precedent

Raportul arată o creștere medie de 5,4% pentru autoturismele persoanelor fizice, respectiv de 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, comparativ cu valorile publicate în decembrie 2024.

Pentru persoanele juridice, evoluțiile sunt mai temperate: +3,5% pentru autoturisme și +3,2% pentru vehiculele de transport bunuri.

De asemenea, analiza detaliată pe categorii de risc arată și scăderi ale tarifelor de referință.

De exemplu, pentru un șofer din zona București-Ilfov, cu vârsta între 51 și 60 de ani, care deține un autoturism între 151 și 200 kW, tariful de referință a scăzut cu 3,5%. Reduceri s-au înregistrat și pentru șoferii tineri, sub 30 de ani, care conduc mașini de peste 200 kW.

În cazul vehiculelor pentru transport persoane, tariful de referință a crescut cu doar 0,4%, ceea ce indică practic o stagnare.

Ce înseamnă aceste tarife pentru consumatori și piață

ASF precizează că publicarea tarifelor de referință are rolul de a:

oferi transparență și orientare consumatorilor, ajutându-i să compare ofertele din piață;

consumatorilor, ajutându-i să compare ofertele din piață; sprijini monitorizarea tendințelor de cost din piața RCA, cum ar fi creșterea cheltuielilor cu reparațiile;

de cost din piața RCA, cum ar fi creșterea cheltuielilor cu reparațiile; susține protecția asiguraților, prin aplicarea lor în mecanismul „asiguratului cu risc ridicat”, gestionat de BAAR (Biroul Asigurătorilor Auto din România).

ASF reamintește că prețul final al poliței RCA este stabilit exclusiv de fiecare asigurător, în funcție de propria metodologie actuarială, politica de risc și condițiile din piață.

