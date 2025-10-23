Platforma va fi concepută pentru a analiza și corela volumele și evoluțiile de preț de pe piață, identificând tranzacțiile cu comportamente anormale sau potențial manipulative

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a lansat procedura de achiziție publică pentru un sistem informatic de ultimă generație, destinat monitorizării activității de tranzacționare de pe piața de capital din România. Noul program va permite supravegherea în timp real a tranzacțiilor, oferind instituției instrumente moderne, pentru a detecta mai rapid disfuncționalități, abateri sau posibile cazuri de abuz de piață, se arată într-un comunicat.

Achiziția vizează furnizarea, implementarea și asigurarea suportului tehnic pentru o perioadă de trei ani, în vederea consolidării capacității instituționale a ASF.

„Consolidarea pieței de capital românești este o prioritate strategică pentru Autoritate. Investiția într-un sistem informatic modern înseamnă transparență, integritate și competitivitate. Este un pas decisiv spre o supraveghere predictivă, aliniată celor mai bune practici internaționale”, a declarat Alexandru Petrescu, președintele ASF.

Platforma va fi concepută pentru a analiza și corela volumele și evoluțiile de preț de pe piață, identificând tranzacțiile cu comportamente anormale sau potențial manipulative. Sistemul va integra și date raportate de intermediari prin TREM, permițând investigații rapide și bazate pe informații centralizate.

De asemenea, soluția informatică va include un mecanism de alerte automate, pentru a semnala din timp posibile nereguli, precum și instrumente de analiză dedicate programelor de răscumpărare de acțiuni sau operațiunilor de stabilizare a prețurilor. În perspectiva lansării pieței de derivate la Bursa de Valori București, noua platformă va fi adaptată și pentru supravegherea acestor instrumente.

„Prin acest proiect, ASF își modernizează infrastructura de supraveghere și își consolidează capacitatea de reacție. Încrederea în piața de capital se construiește pe transparență și siguranță, iar această inițiativă susține exact aceste valori”, a afirmat Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreședinte ASF și coordonator al sectorului Instrumente și Investiții Financiare.

Reprezentanții Autorității subliniază că monitorizarea preventivă și anticiparea riscurilor devin priorități în contextul unei piețe dinamice, în care protejarea investitorilor și stabilitatea mecanismelor financiare sunt esențiale pentru dezvoltarea economică durabilă a României.

