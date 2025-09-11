Asasinul lui Charlie Kirk, un cunoscut susținător al lui Donald Trump și activist MAGA, este în continuare de negăsit, la mai bine de 12 ore după crima comisă la Universitatea Utah Valley. Suspectul e căutat de poliție și FBI, informează CNN.

„Cu cât trece mai mult timpul, cu atât cresc șansele ca suspectul să scape”, a declarat Kenneth Gray, un cunoscut lector și conferențiar la Departamentul de Justiție Penală din cadrul Universității din New Haven, menționând potențialele complicații cu care se confruntă autoritățile în urmărirea suspectului care l-a ucis pe activistul MAGA.

Kenneth Gray a mai spus că anunțul inițial privind arestarea a doi suspecți, care au fost ulterior eliberați, „transmite un mesaj greșit publicului”.

„Ar fi mai bine să nu oferim informații de genul acesta, fără să le avem complet clarificate”, a spus Gray.

Anchetatorii încearcă să afle dacă cineva l-a văzut pe suspect intrând în clădirea de unde se presupune că a tras (asupra lui Charlie Kirk) sau dacă cineva prezent la eveniment l-a surprins pe suspect într-o înregistrare video.

FBI apel public pentru găsirea mai rapidă a ucigașului lui Charlie Kirk

FBI, care cooperează cu autoritățile locale și de poliție din Utah, îndeamnă pe oricine

deține „informații, fotografii și înregistrări video” ale crimei să le descarce cu ajutorul unui formular online”, conform unui comunicat publicat pe contul de X al agenției americane.

Anchetatorii se află astfel într-o cursă contra cronometru, a declarat fostul director adjunct al FBI, Andrew McCabe, pentru CNN: „Timpul nu e de partea noastră”.

„Cu fiecare oră care trece, criminalul se îndepărtează tot mai mult, îi cresc șansele să găsească un loc unde să se adăpostească, să fie sprijinit și să scape”, a declarat McCabe.



Ancheta se concetrează pe două direcții principale, a spus McCabe: prima o reprezintă locul crimei de la Universitatea Utah Valley, unde autoritățile cred că atacatorul a tras asupra activistului politic de pe un acoperiș. Ei speră să găsească un indiciu care ar putea oferi piste anchetatorilor, a spus McCabe.

În al doilea rând, autoritățile vor analiza cu atenție orice înregistrare video din întreaga zonă, care ar fi putut surprinde acoperișul, holurile și parcările pentru a identifica persoanele filmate. „Fiecare (persoană) va trebui găsită și interogată”, a spus McCabe.

Atacatorul este considerat periculos: „Vorbim de o persoană care a comis un act extrem de violent în fața a mii de oameni și a reușit să ducă la îndeplinire (asasinatul) cu un grad ridicat de îndemânare”, a spus McCabe.

„Această persoană știe că, în cele mai bune circumstanțe, capturarea sa înseamnă închisoare pe viață. Ar putea însemna și pedeapsa cu moartea”, a spus McCabe. „Așadar, confruntându-se cu astfel de mize, această persoană își dorește să scape mai mult decât orice altceva în lume. Și orice persoană care va încerca să-l împiedice, își va risca viața”.

