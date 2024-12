AS Monaco răspunde ironic la declarațiile lui Cristiano Ronaldo despre Ligue 1!

Cristiano Ronaldo a afirmat recent că Ligue 1 este dominată exclusiv de PSG, iar celelalte echipe sunt „terminate”, iar AS Monaco a oferit o replică subtilă, dar virală, la declarațiile portughezului.

Cristiano Ronaldo: „În Franța e doar PSG”

În cadrul galei Globe Soccer Awards de la Dubai, Cristiano Ronaldo a făcut mai multe afirmații despre starea fotbalului internațional, printre care și despre Ligue 1. Portughezul a comparat nivelul campionatului francez cu cel al Arabiei Saudite, susținând că acesta din urmă este superior:

„Campionatul Arabiei Saudite e mai bun decât Ligue 1, normal. În Franța e doar PSG, restul sunt terminate. Îmi pare rău, dar PSG are cei mai buni jucători și cei mai mulți bani. Restul încearcă să țină ritmul, dar PSG e de departe cea mai puternică echipă. Este doar opinia mea, nu-mi pasă ce cred alții,” a spus Ronaldo, citat de Fabrizio Romano.

Declarațiile portughezului au generat numeroase reacții, iar una dintre ele a venit de la AS Monaco, echipă care are un sezon remarcabil în Ligue 1 și în competițiile europene.

AS Monaco răspunde cu ironie pe rețelele sociale

Clubul monegasc a reacționat pe contul său oficial de X (fost Twitter), la o postare în care jurnalistul Fabrizio Romano a citat declarațiile lui Ronaldo. Monaco a răspuns cu un GIF ironic, cu întrebarea „Ce?”, arătându-și surprinderea față de afirmațiile portughezului. Mesajul a devenit rapid viral, atrăgând aprecieri și comentarii din partea fanilor fotbalului.

Monaco are motive să conteste declarațiile lui Ronaldo, având un sezon solid atât pe plan intern, cât și în Europa. Chiar dacă PSG conduce Ligue 1 cu un avans de 10 puncte, echipa lui Adi Hutter se află în lupta pentru podium și are un parcurs notabil în Liga Campionilor. Monaco este singura echipă care a reușit să învingă Barcelona în acest sezon european, cu 2-1, și are șanse mari să se califice în play-off-ul competiției, ocupând momentan locul 16.

PSG rămâne lider, dar Monaco continuă să impresioneze

Declarațiile lui Cristiano Ronaldo vin într-un context în care PSG domină campionatul francez, dar AS Monaco continuă să arate că Ligue 1 nu este doar despre echipa pariziană.

