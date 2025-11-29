Artmark, cel mai mare operator de piață de artă din România, Bulgaria și Croația intră într-o nouă etapă de expansiune regională.

Grupul Artmark, lider pe piața de artă și bunuri de colecție din România, Bulgaria și Croația și al doilea cel mai important jucător din Europa de Est după volumul tranzacțiilor, anunță numirea lui Sorin Paul Suciu în funcția de Chief Executive Officer (CEO).

Cu peste 25 de ani de experiență în domeniul financiar-bancar și management strategic, Suciu preia coordonarea operațională și strategică a companiei într-o fază de creștere accelerată.

Un lider cu experiență solidă în transformare și management

Cariera lui Sorin Paul Suciu cuprinde proiecte ample de transformare organizațională, management al riscului, retail, trading, oil & gas și corporate banking, precum și conducerea unor echipe complexe.

Noul CEO este absolvent al Executive MBA ASEBUSS & Kennesaw State University, bursier ENVISIA – Boards of Elite și certificat Mentor & Coach de European Mentoring and Coaching Council.

Expansiune regională după succesul din Bulgaria și Croația

După extinderile din 2022 la Zagreb și Sofia, unde casele de licitație din portofoliul Artmark au devenit lideri ai piețelor locale emergente, grupul își propune, în următorul deceniu, să dezvolte în continuare operațiunile regionale.

Viziunea este formarea unei platforme integrate capabile să modernizeze sistemele de valorizare a bunurilor culturale și să conecteze colecționarii din Europa Centrală și de Est cu o ofertă diversă de artă și patrimoniu.

Declarația noului CEO

„Preiau acest rol cu respect față de istoria Artmark și cu apreciere pentru ceea ce a construit această organizație în cei aproape 20 de ani. Colecționarii sunt în centrul activității noastre, iar prioritatea mea este să consolidăm experiența lor și să ducem mai departe standardele de profesionalism și transparență care definesc Artmark”, declară Sorin Paul Suciu.

Prin această schimbare de conducere, Artmark își reafirmă obiectivul de extindere internațională și consolidare a statutului de actor de referință pe piața de artă din Europa Centrală și de Est.

