Arsenal l-a răsplătit pe Trossard! Belgianul și-a dublat salariul și rămâne la Londra până în 2027

Leandro Trossard a semnat un nou contract, după ce a devenit un om esențial pentru Arteta în ultimii doi ani.

Arsenal continuă politica de stabilitate și a anunțat prelungirea contractului cu Leandro Trossard (30 de ani). Internaționalul belgian rămâne pe „Emirates” până în 2027, însă noutatea majoră o reprezintă dublarea salariului său.

Transferat în ianuarie 2023, de la Brighton, Trossard a devenit rapid un jucător indispensabil pentru Mikel Arteta. În 124 de meciuri jucate pentru „tunari”, belgianul a contribuit direct la 51 de goluri, bifând 28 de reușite și 23 de assist-uri.

Salariul, dublat în noul acord

Dacă în vechiul contract încasa aproximativ 105.000 de euro pe săptămână, noua înțelegere îi aduce un salariu dublu, conform presei engleze. Chiar dacă durata rămâne aceeași – până în vara lui 2027 –, semnătura confirmă rolul tot mai important pe care Trossard îl are în echipa londoneză.

Pentru Arsenal, păstrarea jucătorilor de bază reprezintă o prioritate, în contextul în care Arteta construiește o echipă cu obiectiv clar: cucerirea titlului de campioană în Premier League.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!