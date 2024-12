Arsenal încheie anul cu o victorie importantă pe Emirates!

Arsenal a învins Ipswich Town cu 1-0 în ultima etapă din 2024 a Premier League, urcând pe locul al doilea în clasament, la șase puncte distanță de liderul Liverpool.

Într-o partidă disputată pe Emirates Stadium, „tunarii” lui Mikel Arteta au obținut o victorie muncită împotriva lui Ipswich Town, echipă aflată în zona retrogradării. Arsenal a dominat jocul, iar unicul gol al meciului a fost marcat de Kai Havertz în minutul 23. Germanul a fructificat o centrare precisă de la Gabriel Martinelli, șutând plasat din interiorul careului.

Golul lui Kai Havertz aduce cele trei puncte

Deși Arsenal a continuat să domine posesia, nu a reușit să concretizeze alte ocazii, iar Ipswich s-a apărat cu succes, încercând să limiteze proporțiile scorului. De cealaltă parte, oaspeții au avut câteva încercări timide pe contraatac, dar fără să pună cu adevărat în pericol poarta apărată de David Raya.

Grație acestui succes, Arsenal urcă pe poziția secundă în clasamentul Premier League, cu 36 de puncte acumulate în 18 etape. Liderul Liverpool rămâne la șase puncte distanță, având însă un meci mai puțin disputat.

Arsenal, pe locul 2 în Premier League

Pentru Ipswich, lucrurile sunt mult mai dificile. Echipa antrenată de Kieran McKenna se menține pe locul 19, cu doar 12 puncte, și continuă lupta pentru evitarea retrogradării.

Următoarele meciuri

Arsenal va începe anul 2025 cu două dueluri importante, întâlnindu-le pe Brentford și Brighton în primele etape ale noului an. De cealaltă parte, Ipswich mai are un meci de disputat în acest an, urmând să primească vizita lui Chelsea pe 30 decembrie, iar în debutul anului 2025 va juca în deplasare împotriva lui Fulham.

Arsenal – Ipswich 1-0 | Echipele de start

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Rice, Odegaard, Havertz – Trossard, Martinelli, Jesus.

Rezerve: Neto, Tierney, Kiwior, Calafiori, Zinchenko, Jorginho, Partey, Merino, Nwaneri.

Antrenor: Mikel Arteta

Ipswich: Muric – Johnson, O’Shea, Woolfenden, Greaves, Davis – Phillips, Cajuste – Hutchinson, Szmodics, Delap.

Rezerve: Walton, Burgess, Clarke, Humphreys, Ball, Burns, Jackson, Hirst, Broadhead.

Antrenor: Kieran McKenna

