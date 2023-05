Arnold Schwarzenegger, despre Bruce Willis: “Lumea îl va ține minte ca fiind un mare, mare star”

Arnold Schwarzenegger l-a numit pe colegul său din filmele de acțiune, Bruce Willis, “un star uriaș” și “un om bun”.

“Cred că este fantastic”, a declarat Arnold Schwarzenegger, într-un interviu acordat CinemaBlend.

“A fost și este un star uriaș. Și cred că va fi mereu ținut minte ca fiind un mare, mare star. Și un om bun. Înțeleg că, în circumstanțele în care se află, din punct de vedere al sănătății, a trebuit să se retragă. Dar, în general, nu ne retragem niciodată cu adevărat. Eroii de acțiune, se reîncarcă.”

Anul trecut, fiica lui Willis, Rumer, a anunțat prin intermediul Instagram că tatăl ei a fost diagnosticat cu afazie, o tulburare de limbaj, și că “se retrage” din cariera sa.

“Am vrut să împărtășim faptul că iubitul nostru Bruce s-a confruntat cu unele probleme de sănătate și a fost diagnosticat recent cu afazie, care îi afectează abilitățile cognitive”, a scris ea la momentul respectiv.

“Ca urmare a acestui lucru și cu multă considerație, Bruce se retrage din cariera care a însemnat atât de mult pentru el.”

Familia lui Willis și-a actualizat fanii în februarie 2023 și a dezvăluit că starea sa a progresat în demență frontotemporală.

“De când am anunțat diagnosticul de afazie al lui Bruce în primăvara anului 2022, starea lui Bruce a progresat și acum avem un diagnostic mai specific: demență frontotemporală (cunoscută sub numele de FTD)”, se arată într-o declarație.

“Din păcate, provocările legate de comunicare sunt doar un simptom al bolii cu care se confruntă Bruce. Deși acest lucru este dureros, este o ușurare să avem în sfârșit un diagnostic clar.”

Schwarzenegger a fost mult timp un admirator al lui Willis.

În noua carte “The Last Action Heroes: The Triumphs, Flops, and Feuds of Hollywood’s Kings of Carnage” (Ultimii eroi de acțiune: Triumfurile, eșecurile și dușmăniile regilor carnagiului de la Hollywood), autorul Nick de Semlyen povestește cum actorul austriac “a chicotit la o proiecție a filmului la Fox”.

