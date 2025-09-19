Arnold Schwarzenegger condamnă ura online după moartea lui Charlie Kirk

Arnold Schwarzenegger a oferit un mesaj emoționant și reflexiv studenților de la Universitatea din Southern California, în urma tragicului deces al lui Charlie Kirk, cofondator al mișcării conservatoare Turning Point USA, împușcat pe 10 septembrie la un eveniment din Utah.

Ce spune Arnold Schwarzenegger

Fostul guvernator al Californiei și actorul hollywoodian a subliniat că moartea lui Kirk, presupus provocată de Tyler Robinson, este rezultatul diviziunii și polarizării alimentate de rețelele sociale, mass-media și politicienii din ambele tabere, democratice și republicane.

Suntem loviți din atât de multe direcții și trebuie să fim foarte atenți să nu ne apropiem de prăpastie, pentru că atunci când cazi, nu mai există democrație, a afirmat Schwarzenegger.

El a făcut un apel către tinerii cu opinii politice diferite să comunice și să se unească, demonstrând astfel cum „puterea oamenilor” poate avea impact real asupra societății.

Imaginați-vă că vă adunați și începeți să comunicați. Veți fi un exemplu pentru întreaga națiune, pentru toate universitățile – cum să nu vezi partea opusă ca pe un dușman și să nu răspunzi cu furie, a explicat actorul.

Schwarzenegger a insistat că democrația nu constă în puterea politicienilor, ci în cea a cetățenilor. El a avertizat că social media amplifică vocea celor mai negativi dintre noi, iar cei care sărbătoresc moartea altora primesc mai multă atenție decât cei respectuoși.

Nu lăsați aceste platforme și influencerii furioși care profită de ele să vă convingă că cei mai răi sunt majoritari. Ei sunt doar o minoritate mică, dar primesc prea multă atenție, a declarat acesta.

Mesajul său a fost întâmpinat cu aplauze de aproximativ 500 de studenți prezenți, iar Schwarzenegger a lăudat modul civilizat în care tinerii l-au ascultat.

Aceasta este lumea reală din afara internetului. Dacă simțiți că furia vă copleșește, ieșiți în lumea reală și recâștigați-vă umanitatea, a concluzionat el.

