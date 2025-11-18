Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) critică modul în care ANSVSA a prezentat riscurile asociate achizițiilor alimentare din mediul online, acuzând instituția că pune întregul sector într-o lumină nedreaptă.

Reacția vine după avertismentul autorităților privind produsele vândute pe rețelele sociale de persoane neautorizate.

ANSVSA a atras recent atenția că alimentele comercializate online de vânzători fără autorizație pot fi contaminate cu bacterii periculoase, precum Salmonella sau Listeria.

În replică, ARMO susține că mesajul transmis riscă să asocieze în mod eronat comerțul online reglementat cu practici ilegale.

Ce a transmis organizația

”Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO) regretă faptul că o autoritate a statului, precum ANSVSA, alege să prezinte întregul sector al comerţului online într-o lumină negativă, prin generalizări care asociază achiziţiile alimentare online cu riscuri. Astfel de mesaje pot induce în eroare publicul şi pot compromite în mod nedrept reputaţia unui sector care contribuie semnificativ la economia digitală din România şi respectă normele legale.”

ARMO subliniază că este necesară o diferențiere clară între comercianții autorizați și cei care operează ilegal, menționând că magazinele online reglementate asigură condiții corecte de depozitare, transport și control al temperaturii pentru produsele perisabile.

Presiuni suplimentare asupra comerțului online

Asociația avertizează că lipsa acestei distincții creează confuzie și afectează o industrie deja confruntată cu provocări, inclusiv competiția platformelor extracomunitare, despre care instituțiile nu oferă aceeași analiză a riscurilor.

ARMO precizează:

”Membrii ARMO acordă prioritate siguranţei alimentare, investind constant în tehnologii şi proceduri care garantează trasabilitatea, transparenţa şi siguranţa produselor livrate către consumatori. Considerăm, aşadar, că este responsabilitatea autorităţilor să distingă ferm între comercianţii online care respectă toate regulile şi acei operatori care acţionează în afara cadrului de reglementare.”

Deschidere la dialog cu ANSVSA

Asociația își exprimă disponibilitatea de a colabora cu autoritățile pentru a combate comerțul ilegal și pentru a informa corect publicul:

„Considerăm că astfel de declaraţii publice trebuie să se bazeze pe date concrete şi să ţintească acolo unde există cu adevărat riscuri – către operatorii neautorizaţi care compromit siguranţa alimentară, nu către companiile care îşi desfăşoară activitatea responsabil şi în beneficiul consumatorilor”.

Totodată, ARMO reafirmă angajamentul față de standardele legale și protecția consumatorilor.

Avertismentul ANSVSA

În informarea emisă luni, ANSVSA a atras atenția că tot mai multe produse alimentare sunt comercializate în mediul online de persoane fără înregistrare sanitar-veterinară, fără spații verificate oficial și fără respectarea normelor minime de igienă prevăzute de legislație.

