Armata franceză trebuie să fie ‘pregătită pentru un șoc în trei, patru ani’ în fața Rusiei, care ‘poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru’, a afirmat miercuri șeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, pentru a justifica ‘efortul de reînarmare’ al țării, relatează AFP, potrivit politico.eu.

‘Primul obiectiv pe care l-am trasat armatei este de a fi pregătită pentru un șoc în trei, patru ani, care ar fi o formă de test – poate că testul există deja sub forme hibride – dar poate fi (ceva) mai violent’, a declarat generalul Mandon în fața deputaților Comisiei de apărare.

‘Rusia este o țară care poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru și acesta este elementul hotărâtor în ceea ce eu pregătesc’, a adăugat generalul care a preluat comanda armatei franceze la 1 septembrie.

Analiza sa se alătură în special celei a serviciilor secrete germane care au avertizat săptămâna trecută împotriva Rusiei, pregătită – potrivit lor – ‘să intre în conflict militar direct cu NATO’, amenințare care s-ar putea concretiza înainte de 2029.

Moscova are ‘percepția unei Europe colectiv slabe’, potrivit generalului Mandon, care observă o ‘dezinhibare a recurgerii la forță’ de partea rusă.

Totuși, ‘avem totul pentru a fi siguri de noi’, a afirmat el, subliniind că din punct de vedere ‘economic, demografic și industrial, europenii sunt superiori Rusiei’.

‘Rusia nu ne poate speria dacă vrem să ne apărăm’, a spus el.

Creșterea bugetului militar este deci – potrivit lui – ‘fundamentală, deja existentă în percepții’.

‘Dacă rivalii noștri potențiali, adversarii noștri percep că ne consacrăm un efort pentru a ne apăra și că noi avem această hotărâre, atunci pot să renunțe. Dacă au sentimentul că nu suntem pregătiți pentru a ne apăra, nu văd ce i-ar putea opri’, a explicat generalul Mandon.

Proiectul de buget pentru apărare prevede alocarea a 57,1 miliarde de euro pentru anul 2026, adică o creștere cu 13%, ridicând efortul bugetar pentru armată la 2,2% din PIB, potrivit ministrului francez al apărării, Catherine Vautrin.

Dincolo de amenințarea reprezentată de Rusia, această reînarmare este – potrivit generalului Mandon – necesară pentru depășirea crizelor și amenințărilor, a terorismului în Orientul Mijlociu. Potrivit lui, situația ‘crapă peste tot’.

