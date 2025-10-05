Profesorul Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic, afirmă că Serviciul Român de Informații nu poate, în prezent, să îndeplinească misiunea anunțată de președintele României, Nicușor Dan, privind combaterea și eliminarea influenței rusești.

„Acum nu are! Poate pe viitor… Cu o nouă conducere, poate o să aibă. Acum, nu!”, a declarat istoricul.

Profesorul Armand Goșu susține că versiunea lansată în spaţiul public, conform căreia serviciile secrete ar fi atenţionat din timp asupra atacului hibrid rusesc, este doar o manipulare copiată din manualele KGB-ului.

„O operațiune de manipulare”

Armand Goșu consideră puțin probabil ca serviciile românești să fi avertizat factorii politici despre situația reală și acuză o încercare de acoperire a implicării acestora:

„Acum se încearcă doar ştergerea urmelor că au încercat o lovitură de stat împreună cu ruşii şi că au fost în spatele lui Călin Georgescu”.

„Pot să zică orice serviciile secrete de la noi! E puţin probabil să se fi întâmplat lucrul ăsta! Ele produc o cantitate uriaşă de hârtii şi nimeni nu se pricepe mai bine ca un ofiţer de informaţii să acopere cu hârtii! … Asta e o operaţiune de manipulare, de acoperire, de mistificare a adevărului specifică serviciilor secrete!”, a adăugat istoricul.

Reacția președintelui Nicușor Dan

Într-o declarație recentă, președintele României a recunoscut „o influenţă” a SRI în viața politică și economică și a precizat că va face nominalizările pentru conducerea SRI și SIE „la momentul oportun”, când discuția nu se va suprapune cu alte teme importante pentru stabilitate.

„La momentul oportun, pentru că este un dialog (…) între preşedinte şi partidele din coaliţie… În momentul potrivit, discuţia va avea loc între mine şi partide. Mai mult de atât nu pot să spun”, a subliniat șeful statului.

România și Rusia, sisteme statale asemănătoare

Profesorul Armand Goșu mai afirmă că România se aseamănă cu Rusia prin structurile militarizate care influențează politica și administrația, însă subliniază diferența fundamentală: la Moscova, elitele militarizate așteaptă beneficii directe de la liderul statului.

