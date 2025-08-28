Ariana Grande revine pe scenă: turneu mondial în 2026 după o pauză de șapte ani

Ariana Grande a anunțat oficial că va porni într-un nou turneu mondial, primul din ultimii șapte ani. The Eternal Sunshine Tour va debuta pe 6 iunie 2026, în Oakland, California, și va include opriri în marile orașe din Statele Unite, Canada și Europa. Printre acestea se numără Los Angeles, Austin, Brooklyn, Chicago, Boston, Montreal și Sunrise (Florida), dar și o serie de cinci concerte consecutive la Londra.

Ariana Grande revine pe scenă

Ultimul său turneu, în sprijinul albumelor Sweetener și Thank U, Next, s-a încheiat în decembrie 2019. Între timp, artista și-a concentrat atenția și asupra carierei actoricești, fiind implicată în producții precum Wicked: For Good și viitoarele filme Focker In-Law și Oh, the Places You’ll Go! regizat de Jon M. Chu.

Turneul promovează cel de-al șaptelea album de studio al cântăreței, Eternal Sunshine, lansat în martie 2025 și care include hiturile „yes, and?” și „we can’t be friends (wait for your love)”.

Într-un mesaj adresat fanilor, Ariana Grande a subliniat că, în ciuda numeroaselor proiecte cinematografice, muzica rămâne prioritatea ei:

„Foarte naiv din partea unora să creadă că aș renunța la muzică doar pentru că am multe alte proiecte. Muzica a fost și va fi mereu firul meu vital.”

Artista spune că noul turneu marchează o etapă diferită a carierei sale, una în care își propune să îmbine creativitatea cu echilibrul personal: „Mă simt recunoscătoare, inspirată și abia aștept să cânt din nou pentru voi.”

The Eternal Sunshine Tour promite să fie unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului 2026, marcând revenirea spectaculoasă a uneia dintre cele mai iubite artiste pop ale ultimului deceniu.

