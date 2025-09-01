Tensiuni majore în coaliția de guvernare după ce premierul Ilie Bolojan a propus reducerea cu 45% a numărului de posturi din administrația publică, măsură ce ar presupune desființarea a 70.000 de posturi și concedierea a 17.000 de angajați.

Partidul Social Democrat se opune categoric și susține varianta inițială, adică o reducere de 25%, care ar însemna eliminarea a 40.000 de posturi. Surse politice transmit că și UDMR sprijină această variantă mai moderată și respinge propunerea lui Bolojan, potrivit Știrile ProTV.

În acest context, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, a intervenit pentru a clarifica situația.

„Reducerea EFECTIVĂ de posturi este de 10%, nu de 25% sau 45% cum s-a spus în presă”, a afirmat Ciucu.

El explică faptul că nu toate posturile din organigrame sunt ocupate, iar în prezent numărul de posturi existente este cu circa 23% mai mic decât plafonul maxim legal.

Argumentele PNL

PNL a transmis un mesaj detaliat în care arată că:

La nivel național, există 180.000 de posturi permise prin lege, dar în organigramele administrațiilor locale figurează doar 158.500 de posturi.

Dintre acestea, sunt efectiv ocupate 127.500 de posturi, adică aproximativ 68% din plafonul maxim.

„O reducere cu 25% a plafoanelor maxime nu ar avea niciun efect în administrație. S-ar referi la posturi care nici măcar nu au fost înființate/ocupate”, transmite PNL.

Astfel, liberalii susțin că doar o reducere de 40% din plafonul maxim legal ar conduce la restructurarea reală a circa 13.000 de posturi ocupate, adică un efectiv de 10%.

Avertisment politic: „Viitorul este incert”

În final, PNL transmite un mesaj partenerilor de guvernare:

„Ceea ce a propus Ilie Bolojan este doar de bun-simț! Dacă Coaliția de Guvernare nu poate face astfel de reforme structurale simple, cum să își propună altele de un impact mai mare? (…) Viitorul este incert. Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”, se arată în comunicatul PNL.

