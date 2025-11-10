Argint pentru România la Cupa Mondială de sabie de la Alger! Tricolorii au pierdut finala cu Franța după un parcurs excelent

Echipa masculină de sabie a României a obținut o performanță remarcabilă la Cupa Mondială de la Alger, terminând pe locul secund după un traseu impresionant.

România a cucerit medalia de argint în proba pe echipe de sabie masculin, la Cupa Mondială de la Alger, după o finală spectaculoasă pierdută în fața Franței, scor 38-45. Echipa formată din George Dragomir, Vlad Covaliu, Răzvan Ursachi și Radu Nițu a avut un parcurs excelent, confirmând forma bună a scrimei românești în acest debut de sezon.

„Tricolorii” au trecut pe rând de Chile (45-29) în primul tur, Polonia (45-33) în optimi, Uzbekistan (45-30) în sferturi și Japonia (45-40) în semifinale. În ultimul act, românii au luptat curajos, însă echipa Franței, formată din Maxime Pianfetti, Jean-Philippe Patrice, Sebastien Patrice și Remi Garrigue, s-a impus în cele din urmă. Japonia a completat podiumul, după ce a câștigat finala mică împotriva Rusiei, scor 45-32.

Rezultatul de la Alger reprezintă una dintre cele mai bune evoluții recente ale sabiei masculine românești, echipa demonstrând consistență și maturitate tactică în duelurile eliminatorii.

Vlad Covaliu, cel mai bun român la individual

În proba individuală masculină, Vlad Covaliu a fost cel mai bine clasat sportiv român, încheind competiția pe locul 7. El a fost urmat de Răzvan Ursachi (24), Radu Nițu (45), Matei Cîdu (64) și George Dragomir (152).

Fetele, eliminate în primul tur

În competiția feminină, echipa României – formată din Amalia Covaliu, Anastasia Fusea, Catinca Dumitru și Andreea Șerbănoiu – s-a clasat pe locul 20, fiind eliminată în primul tur de Azerbaidjan, scor 37-45.

La individual feminin, Amalia Covaliu a fost cea mai bine clasată româncă, ocupând locul 38, urmată de Anastasia Fusea (84), Catinca Dumitru (132) și Andreea Șerbănoiu (142).

Rezultatele de la Alger oferă speranțe pentru viitoarele competiții internaționale, România confirmându-și statutul de echipă competitivă în sabie masculină și demonstrând potențial de creștere și la nivel feminin.

