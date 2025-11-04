Arbitru cu experiență pentru meciul FC Basel – FCSB! Albanezul Juxhin Xhaja va conduce duelul din Europa League

UEFA a delegat o brigadă integral albaneză la partida de joi seară, programată la ora 19:45, pe St. Jakob-Park.

UEFA a anunțat oficial brigada de arbitri pentru meciul dintre FC Basel și FCSB, programat joi, de la ora 19:45 (ora României), pe stadionul St. Jakob-Park, în cadrul etapei a patra din grupele Europa League.

Partida va fi condusă de Juxhin Xhaja, arbitru din Albania, un nume deja cunoscut echipei campioane a României. Acesta va fi ajutat de conaționalii săi Arber Zalla și Rejdi Avdo, în timp ce Olsion Yzeiraj va îndeplini rolul de al patrulea oficial.

Pentru sistemul VAR, UEFA a desemnat un duo internațional: italianul Michael Fabbri va fi arbitru video, iar Kreshnik Barjamaj, tot din Albania, va ocupa poziția de asistent VAR.

Xhaja, deja familiarizat cu FCSB

Arbitrul albanez, în vârstă de 33 de ani, nu se află la prima întâlnire cu formația lui Elias Charalambous. El a condus deja două partide oficiale ale FCSB în competițiile europene, ambele terminate cu rezultate favorabile pentru roș-albaștri.

Prima confruntare arbitrată de Xhaja a avut loc pe 3 august 2023, la București, pe stadionul Arcul de Triumf, când FCSB a învins ȚSKA 1948 Sofia cu 3-2, în manșa secundă a turului al doilea preliminar din Conference League.

Cea de-a doua partidă s-a disputat pe 12 decembrie 2024, în deplasare, la Sinsheim, acolo unde FCSB a remizat 0-0 cu Hoffenheim, în ultima etapă din faza grupelor Europa League.

Tot Juxhin Xhaja a fost delegat și la meciul Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir (2-1 pentru olteni), jucat pe 21 august 2025, în manșa tur a play-off-ului Conference League, meci în care prestația sa a fost apreciată.

Basel și FCSB, la egalitate perfectă înaintea duelului direct

După primele trei etape din actuala ediție a Europa League, FC Basel și FCSB se află în situații aproape identice.

Formația elvețiană ocupă locul 24 în clasamentul general UEFA al competiției, cu 3 puncte și un golaveraj de -1, în timp ce FCSB se află pe locul 28, tot cu 3 puncte, dar cu un golaveraj de -2.

Meciul de la Basel va avea o miză uriașă pentru campioana României, care speră să obțină un rezultat pozitiv pentru a rămâne în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Pentru echipa pregătită de Elias Charalambous, duelul cu Basel vine într-un moment bun, după trei victorii consecutive în campionat și o revenire de formă a principalilor jucători ofensivi.

Albanezul Juxhin Xhaja, considerat unul dintre arbitrii de perspectivă ai Balcanilor, a fost promovat recent în categoria UEFA First, ceea ce îi permite să conducă meciuri din grupele Europa League și Conference League.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!