Arabia Saudită va găzdui Supercupa Italiei în luna decembrie

Din 2023, ‘Supercoppa Italiana’ reunește patru echipe – campioana en-titre a Serie A, ocupanta locului secund, câștigătoarea Cupei Italiei și finalista acesteia.

Ediția din 2025 va include pe Napoli, deținătorii titlului Serie A, Inter Milano pe locul doi, câștigătoarea Cupei Italiei Bologna și finalista învinsă AC Milan.

AC Milan a cucerit Supercupa Italiei în sezonul trecut, primul său trofeu din 2022, învingând rivala Inter cu scorul de 3-2.

Simonelli a discutat și despre posibilitatea mutării unui meci de campionat italian între AC Milan și Como în Australia, în februarie anul viitor.

Am înaintat o cerere oficială către Federația Italiană, UEFA și FIFA, a spus el. Este un proces lung și complex, dar până acum nu am primit niciun feedback negativ. Am venit cu această idee pentru că stadionul San Siro va fi închis pe durata Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026. Avem obligația de a găsi un alt stadion și încercăm să transformăm acest lucru într-o oportunitate, promovând astfel campionatul nostru în străinătate, a adăugat Simonelli.