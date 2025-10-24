Arabia Saudită intră în elita tenisului mondial! După 35 de ani, circuitul ATP se extinde cu un nou turneu Masters 1000

Competiția ar putea debuta în 2028 și va fi al zecelea turneu de top din calendarul masculin.

Tenisul masculin se pregătește de o schimbare istorică. Pentru prima dată în ultimele 35 de ani, circuitul ATP Masters 1000 se va extinde, urmând să includă o nouă competiție organizată în Arabia Saudită, cel mai probabil începând cu anul 2028. Anunțul a fost făcut oficial de Andrea Gaudenzi, președintele ATP, care a confirmat că turneul saudit va deveni al zecelea de categorie Masters din calendarul mondial.

Țara din Golf a făcut pași importanți în ultimii ani pentru a atrage evenimente sportive de top, iar tenisul era una dintre ultimele discipline majore care nu avea o competiție de anvergură în regiune. Arabia Saudită găzduiește deja turnee demonstrative precum Six Kings Slam, cu premii uriașe de 13,5 milioane de dolari, iar această extindere marchează un pas decisiv în consolidarea poziției sale în sportul mondial.

„Poziția exactă în calendar nu a fost încă stabilită” – Andrea Gaudenzi, președintele ATP

Andrea Gaudenzi a explicat că detaliile finale sunt încă în discuție, dar a confirmat planurile pentru un turneu Masters în Golf: „Tot ce putem spune în acest stadiu este că va fi la începutul sezonului… în prima parte a anului. Poziția exactă în calendar nu a fost încă stabilită. Evident, februarie este una dintre opțiuni… Este o posibilitate, dar nu s-a decis încă.”

Oficialul ATP a subliniat că intenția este de a amplasa noul eveniment în perioada de iarnă a circuitului, între competițiile de la Australian Open și Indian Wells, astfel încât să nu afecteze turneele existente. Gaudenzi a precizat că obiectivul este ca debutul să aibă loc în 2028, când infrastructura sportivă și logistică din Arabia Saudită va fi complet pregătită pentru un eveniment de asemenea magnitudine.

Pe lângă interesul pentru tenisul masculin, există și discuții privind posibilitatea organizării unei competiții feminine în paralel. Danny Townsend, CEO al companiei SURJ Sports Investment (aflată sub umbrela Fondului de Investiții Publice al Arabiei Saudite), a confirmat deschiderea pentru o ediție comună.

„Există beneficii atunci când bărbații și femeile joacă în același timp. Știu că există creșteri la vânzările de bilete și o serie de alte elemente comerciale de care am dori cu siguranță să profităm. Dar toate acestea țin de viitor. Cu siguranță nu am spune niciodată nu și am explora această variantă dacă ar deveni o opțiune.”, a declarat Townsend.

Tenisul se alătură valului investițiilor saudite în sport

Arabia Saudită și-a consolidat rapid prezența în sporturile globale, investind masiv în fotbal (prin Liga Pro), golf (circuitul LIV), Formula 1, box și acum tenis. Țara a găzduit deja meciuri demonstrative de top, evenimente Next Gen Finals și competiții internaționale în diverse discipline, iar lansarea unui turneu Masters 1000 confirmă ambiția sa de a deveni o destinație globală pentru sportul profesionist.

Odată cu adăugarea noului eveniment, calendarul ATP Masters 1000 va cuprinde 10 turnee, dintre care 5 pe suprafață dură și 3 pe zgură, plus cele tradiționale din America de Nord și Europa.

Cele 9 turnee Masters existente:

Indian Wells (SUA, hard)

Miami Open (SUA, hard)

Monte-Carlo Masters (Franța, zgură)

Madrid Open (Spania, zgură)

Italian Open (Italia, zgură)

Canadian Open (Canada, hard)

Cincinnati Open (SUA, hard)

Shanghai Masters (China, hard)

Paris Masters (Franța, hard)

Introducerea competiției din Arabia Saudită marchează prima extindere a acestei categorii de turnee din 1989, când au fost stabilite actualele Masters Series.

