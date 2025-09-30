De către

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), în 2024, aproximativ 22% din populația României – echivalentul a circa 4 milioane de persoane – nu era conectată la sistemul public de alimentare cu apă.

În același timp, 14,7 milioane de români, adică 77,6% din populația rezidentă, erau conectați, în creștere cu 76.578 de persoane față de anul anterior.

Datele INS arată că această evoluție a fost susținută de racordarea populației la rețelele de alimentare cu apă nou construite.

Disparități regionale în accesul la apă

La nivel regional, cele mai mari procente de racordare s-au înregistrat în București-Ilfov (97,9%) și Sud-Est (89,8%).

Cele mai scăzute niveluri au fost raportate în Nord-Est (53,6%) și Sud-Muntenia (70,7%).

Creșterea volumului de apă distribuită

Volumul total de apă distribuită în 2024 a fost de 3,05 miliarde metri cubi, cu aproximativ 914 milioane metri cubi mai mult decât în 2023.

Cea mai mare creștere s-a înregistrat în sectorul agricol, unde cantitatea de apă distribuită a fost cu 660 milioane metri cubi mai mare față de anul precedent.

Cele mai mari volume de apă au fost înregistrate în bazinele hidrografice Buzău-Ialomița (30,8% din total) și Argeș-Vedea (18,6%).

