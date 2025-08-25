Aproximativ 5.000 de blocuri din București vor rămâne în continuare fără apă caldă, pe termen nedeterminat, după ce lucrările de remediere a unei avarii la conducta din zona Splaiul Unirii au cauzat, la rândul lor, alte fisuri în rețea.

Reprezentanții Termoenergetica au transmis luni că intervențiile complexe și manevrele tehnice efectuate pentru echilibrarea sistemului au dus la solicitări suplimentare asupra infrastructurii.

Rezultatul? Apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor de transport.

„În urma lucrărilor de echilibrare a rețelei termice și a intervențiilor complexe, solicitările suplimentare asupra infrastructurii au dus la apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor care necesită intervenții imediate și punctuale”, au explicat oficialii companiei pe pagina de Facebook.

Situația rămâne nerezolvată, fără o dată clară de finalizare

Inițial, remedierea avariei de pe 18 august trebuia finalizată în 12 ore, apoi în 72 de ore, însă până acum, situația nu s-a rezolvat, iar efectele se mențin de mai bine de o săptămână.

„Ne cerem scuze pentru disconfort și vă asigurăm că toate resursele noastre sunt concentrate pentru reluarea în condiții de siguranță maximă a furnizării agentului termic, în cel mai scurt timp posibil”, a declarat Termoenergetica.

Compania a mai adăugat că intervențiile presupun sectorizarea conductei, depistarea defectelor, reparații, reumplerea tronsoanelor și verificări, pentru a asigura siguranța și funcționarea adecvată a sistemului, în condițiile actuale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.