Apple pregătește peste 5 lansări în octombrie: iată ce gadgeturi noi vin

Apple continuă să își surprindă fanii după o lună septembrie plină, în care au fost lansate iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 și AirPods Pro 3. Dar octombrie promite și mai multe noutăți: peste cinci produse noi sunt așteptate să debuteze, potrivit zvonurilor și analizelor specialiștilor.

Apple TV 4K – upgrade după trei ani

După o pauză de trei ani, Apple TV 4K va reveni cu un model actualizat, ce va include:

Chip A17 Pro , înlocuind A15 Bionic;

, înlocuind A15 Bionic; Apple Intelligence support ;

; Noul chip wireless N1 ;

; Posibil, o cameră Center Stage.

Creșterea concurenței din partea Google și Amazon face ca acest upgrade să fie așteptat cu interes de utilizatori.

HomePod mini 2 – primul update după aproape cinci ani

HomePod mini 2 va fi al doilea produs Home lansat în octombrie și va aduce:

Suport pentru Apple Intelligence ;

; Chip N1 actualizat;

actualizat; Posibile îmbunătățiri audio și un nou chip Ultra Wideband.

iPad Pro M5 – upgrade de performanță

Următorul iPad Pro M5 va păstra designul OLED ultra-subțire, dar va include:

Chip M5 ;

; Chip wireless N1 ;

; RAM între 12 și 16 GB ;

; Posibil, camere frontale duble și modem C1X.

AirTag 2 – următoarea generație a dispozitivului de localizare

AirTag 2 va introduce:

Noul chip Ultra Wideband ;

; Mai multe funcții de confidențialitate ;

; Precizie mai mare la localizare.

În rest, designul și funcționalitățile vor rămâne similare cu modelul actual.

Vision Pro M5 – confort și performanță

Vision Pro 2 va aduce:

Chip M5 sau M4 ;

; Curea ajustabilă pentru confort;

Posibil, o versiune neagră.

Apple lucrează și la un model mai ușor și mai accesibil, denumit provizoriu Vision Air, așteptat peste unul sau doi ani.

MacBook Pro M5 – lansare posibilă amânată

De obicei, Apple lansează noi MacBook Pro în octombrie, dar modelul M5 ar putea fi amânat până la începutul lui 2026. Totuși, surse Bloomberg susțin că o lansare în toamnă rămâne posibilă, inclusiv pentru noile ecrane Mac, succesoarele Studio Display.

