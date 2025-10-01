Apple pregătește peste 5 lansări în octombrie: iată ce gadgeturi noi vin

Apple continuă să își surprindă fanii după o lună septembrie plină, în care au fost lansate iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 și AirPods Pro 3. Dar octombrie promite și mai multe noutăți: peste cinci produse noi sunt așteptate să debuteze, potrivit zvonurilor și analizelor specialiștilor.
Apple TV 4K – upgrade după trei ani
După o pauză de trei ani, Apple TV 4K va reveni cu un model actualizat, ce va include:
- Chip A17 Pro, înlocuind A15 Bionic;
- Apple Intelligence support;
- Noul chip wireless N1;
- Posibil, o cameră Center Stage.
Creșterea concurenței din partea Google și Amazon face ca acest upgrade să fie așteptat cu interes de utilizatori.
HomePod mini 2 – primul update după aproape cinci ani
HomePod mini 2 va fi al doilea produs Home lansat în octombrie și va aduce:
- Suport pentru Apple Intelligence;
- Chip N1 actualizat;
- Posibile îmbunătățiri audio și un nou chip Ultra Wideband.
iPad Pro M5 – upgrade de performanță
Următorul iPad Pro M5 va păstra designul OLED ultra-subțire, dar va include:
- Chip M5;
- Chip wireless N1;
- RAM între 12 și 16 GB;
- Posibil, camere frontale duble și modem C1X.
AirTag 2 – următoarea generație a dispozitivului de localizare
AirTag 2 va introduce:
- Noul chip Ultra Wideband;
- Mai multe funcții de confidențialitate;
- Precizie mai mare la localizare.
În rest, designul și funcționalitățile vor rămâne similare cu modelul actual.
Vision Pro M5 – confort și performanță
Vision Pro 2 va aduce:
- Chip M5 sau M4;
- Curea ajustabilă pentru confort;
- Posibil, o versiune neagră.
Apple lucrează și la un model mai ușor și mai accesibil, denumit provizoriu Vision Air, așteptat peste unul sau doi ani.
MacBook Pro M5 – lansare posibilă amânată
De obicei, Apple lansează noi MacBook Pro în octombrie, dar modelul M5 ar putea fi amânat până la începutul lui 2026. Totuși, surse Bloomberg susțin că o lansare în toamnă rămâne posibilă, inclusiv pentru noile ecrane Mac, succesoarele Studio Display.
