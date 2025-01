Apple lansează colecția „Black Unity 2025”, un omagiu adus culturii și comunității afro-americane

Pentru a celebra Black History Month, Apple a lansat colecția „Black Unity 2025”, care include accesorii și elemente de design menite să onoreze cultura și comunitatea afro-americană, transmite compania.

Inspirată de „ritmul umanității,” această colecție cuprinde un Apple Watch Sport Loop special, un cadran de ceas personalizat și o serie de wallpaper-uri pentru iPhone și iPad, toate având ca tematică culorile drapelului pan-african: negru, verde și roșu.

Apple lansează colecția „Black Unity 2025”

Noua curea Black Unity Sport Loop are un model unic, realizat din bucle ridicate și coborâte, care creează un efect lenticular fascinant. Când cureaua este purtată, culorile se schimbă din verde în roșu în funcție de mișcările încheieturii, iar culoarea galben apare subtil în tranziție, oferind un aspect dinamic și vibrant.

Cadranul de ceas Unity Rhythm reflectă aceeași paletă de culori, iar numeralele sale sunt formate din fire împletite digital, reprezentând o combinație armonioasă de artă și tehnologie.

Mai mult, acest cadran răspunde mișcărilor mâinii, transformându-se din linii abstracte în cifre clare atunci când utilizatorul ridică mâna pentru a verifica ora. De asemenea, cadranul oferă alerte sonore distinctive, marcând orele și jumătățile de oră printr-un sunet ritmic unic.

Wallpaper-urile Unity Rhythm pentru iPhone și iPad continuă această temă, afișând cuvântul „Unity” scris într-un font personalizat, care își schimbă orientarea atunci când dispozitivul este blocat sau deblocat.

CITEȘTE ȘI – Samsung a lansat noul Galaxy S25 Ultra

Cu ocazia acestei lansări, Apple sprijină mai multe organizații internaționale dedicate ritmului, creativității și comunității. Printre acestea se numără Centrul Ellis Marsalis pentru Muzică din New Orleans, Battersea Arts Centre din Londra, Music Forward Foundation din Los Angeles, Art Gallery of New South Wales din Sydney și Muzeul Național al Muzicii Afro-Americane din Nashville, Tennessee. Aceste inițiative sunt parte a angajamentului Apple de a promova oportunități economice, educaționale și creative în comunitățile din întreaga lume.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!