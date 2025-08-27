Apple anunță evenimentul din 9 septembrie: iPhone 17 și noi modele de Apple Watch așteptate

Apple a confirmat oficial că va organiza un eveniment pe 9 septembrie la sediul său din Apple Park, Cupertino, California, unde se așteaptă să prezinte noul iPhone 17 și noi modele de Apple Watch, alături de alte dispozitive potențial inedite. Invitația pentru presă a inclus sloganul enigmatic „Awe dropping”, sugerând lansări spectaculoase.

Eveniment așteptat de fanii Apple

Evenimentul de septembrie este considerat anual cel mai important moment pentru gigantul tehnologic, iar atenția se concentrează în special pe iPhone, principalul motor de venit al companiei. Analiștii și investitorii vor urmări cu interes dacă Apple reușește să păstreze statutul de inovator, mai ales într-o perioadă în care inteligența artificială devine tot mai centrală pentru competiție, cu rivali precum Google și ChatGPT.

Pentru acest an, se zvonește că Apple pregătește un iPhone foarte subțire, asemănător cu conceptul MacBook Air: elegant, dar posibil cu compromisuri în ceea ce privește autonomia bateriei și camera. Alături de acesta, compania va lansa versiunea standard a iPhone 17 și noile modele Pro, care promit ecrane mai mari, procesoare mai puternice, camere avansate și un design din titan.

CITEȘTE ȘI – Spotify lansează funcția de mesagerie directă: utilizatorii pot împărtăși muzică, podcast-uri și audiobook-uri fără a părăsi aplicația

Evenimentul vine într-un context complex pentru Apple. Compania a amânat anul acesta actualizarea majoră a asistentului său digital Siri, întârziere care o plasează în spatele concurenței AI. În același timp, producția majorității iPhone-urilor destinate SUA a fost mutată în India pentru a reduce dependența de China, iar compania se pregătește să suporte costuri de 1,1 miliarde de dolari din cauza tarifelor impuse de administrația Trump.

Deși multe companii de smartphone-uri lansează modele pliabile, designul iPhone rămâne în mare parte neschimbat, iar Apple speră că noul model subțire și atrăgător va reînvia interesul consumatorilor pentru upgrade-uri. Încercările precedente de a diversifica dimensiunile telefoanelor au avut succes limitat, modelul Mini fiind scos din vânzare după doar două generații, iar iPhone 16 Plus reprezentând doar 5-10% din livrări.

Evenimentul Apple din 9 septembrie va fi primul test major pentru companie în această toamnă, oferind indicii despre direcția tehnologică și strategia de piață pentru următorii ani, într-o perioadă marcată de presiuni comerciale globale și competiție acerbă în domeniul AI.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.