Apocalipsa traficului? AI-ul Google lovește presa online cu o scădere de până la 80% a audienței

Presa digitală se confruntă cu o criză fără precedent, după ce o nouă analiză relevă că tehnologia AI Overviews de la Google a cauzat o prăbușire a traficului de până la 80% pentru publicațiile online care altădată dominau rezultatele căutărilor, scrie The Guardian.

Traficul a scăzut cu până la 80% a audienței

Potrivit unui studiu realizat de compania de analiză Authoritas, site-urile care ocupau prima poziție în căutările Google își pierd aproape complet vizibilitatea atunci când un rezumat generat de inteligența artificială preia controlul ecranului, împingând linkurile reale mult mai jos. Consecința: clickurile dispar, iar cititorii nu mai ajung la sursă.

Autoritas avertizează că un site anterior pe primul loc în rezultatele Google își poate pierde 79% din traficul generat de o căutare, dacă este „îngropat” sub un AI Overview. O a doua analiză, realizată de Pew Research Center, a arătat că doar 1 din 100 de utilizatori mai dă click pe un link atunci când un AI summary apare în topul paginii.

Rezultatele apar în contextul în care Google încearcă să transforme motorul de căutare într-o platformă conversațională, bazată pe inteligență artificială, care oferă răspunsuri directe, fără ca utilizatorul să mai acceseze surse externe. În timp ce linkurile spre YouTube (platformă deținută de Google) devin mai vizibile, cele către site-uri de știri sunt marginalizate.

Pentru publicațiile care trăiesc din trafic organic – generat de căutările Google – impactul este existențial. Reprezentanții site-ului MailOnline au raportat deja scăderi uriașe: -56,1% clickuri de pe desktop și -48,2% de pe mobil atunci când un AI Overview e prezent.

Google a respins concluziile studiilor, catalogându-le drept „bazate pe metode greșite și date nereprezentative”. Totuși, compania nu a oferit date proprii care să infirme impactul negativ, nici nu a arătat deschidere spre colaborare cu redacțiile afectate.

Situația a dus la o plângere colectivă depusă la Competition and Markets Authority (CMA), semnată de Foxglove, Independent Publishers Alliance și Movement for an Open Web. Ei solicită intervenția urgentă a autorităților pentru a reglementa modul în care Google exploatează conținutul editorial fără a recompensa creatorii și fără a păstra vizibilitatea acestora în rezultate.

AI-ul din căutările Google, conceput pentru a răspunde mai rapid nevoilor utilizatorilor, ar putea distruge exact ecosistemul care îi alimentează conținutul: presa. Fără o soluție echitabilă, presa independentă – și prin ea însăși, pluralismul informațional – riscă să devină o victimă colaterală a progresului tehnologic.

