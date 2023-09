Aplauze pe refrenul lui Mozart. Guvernul ar pica din nou în capcana OMV

După ce ne-au dat în judecată, după ce au făcut ce au știut ei și nu au plătit taxa de solidaritate, șefii OMV vin din nou să ne cânte un refren în limba lui Mozart și noi să îi aplaudăm.

Șefii OMV nu pierd deloc vremea și înainte ca măsurile fiscale care vor flămânzi multe categorii sociale, să le propună Executivului să scapă intenționat măsuri care pe ei să nu-i atingă sau să îi maseze mai degrabă.

Ne amintim că la sfârșitul anului trecut, cu Nicolae Ciucă premier a fost dată ordonanța 186/2022 prin care companiile din care desfăşoară activităţi în sectoarele ţiţeiului, gazelor naturale, cărbunelui şi rafinăriilor să plătească o taxă de solidaritate de 1 la sută, iar legea pare că fusese dată cu dedicație pentru OMV, care ne-a râs în față că a făcut profit, dar nu are bază legală să plătească.

Acum OMV a venit iar la București să ne mai umilească un pic, adică să propună statului român un business neortodox și anume că renunța la procesul deschis la Curtea Internațională de arbitraj de la Paris – ICC împotriva statului român. În schimbul procesului, șeful OMV Petrom a cerut reducerea taxei de solidaritate de la 300 milioane euro la 150 milioane euro/an, cât și modificarea Legii Offshore.

,,OMV a dat in judecată sfatul român ca sa poată duce gazele din Marea Neagră in Austria. Însă s-au prins ca nu pot câștiga procesul și vin sa ceară 2 lucruri: schimbarea legii offshore ca sa poată duce cât gaz vor ei în Viena sa nu îl lase în România și reducerea taxelor pentru ei cu peste 100 milioane euro anul asta. Fostul sef al OMV a declarat în presa că OMV, acum, e total subordonat Rusiei și că oricum, de pe vremea lui, obiectivul era sa scoată gazele din România ca să le ducă în Austria.”, a notat economistul Andrei Caramitru.

Plângerea OMV Petrom vizează modificarea legii offshore în ceea ce privește modul în care compania poate dispune de gazele produse din Marea Neagră. Așa cum este acum legea, cu gazele din Marea Neagră trebuie asigurat consumul intern, ceea ce nu este pe placul Austriei.

„De când s-a aprobat legea offshore, am spus că așteptăm clarificări. Nu este un subiect nou. Nu am primit aceste clarificări. Sunt importante. Proiectul este gata și merge înainte. Am cerut clarificări între legea offshore și acordul de concesiune. Un exemplu este articolul 21. Cred că vom găsi aceste soluții. Proiectul merge înainte indiferent ce se întâmplă cu procesul de arbitraj. Timeline-ul proiectului nu va fi impactat deloc”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom,

Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă la întâlnirea pe care o va avea cu reprezentanţii OMV Petrom are de gând să accepte rescrierea Legii offshore: „Nu ştiu ce au… Este o solicitare din partea dânşilor să mă văd şi eu şi domnul preşedinte al Senatului, nu cred că o să vină… Eu ştiu că este o Lege offshore asumată de către noi. Există nişte litigii şi preşedintelui OMV i-am solicitat să încercăm calea amiabilă să închidem acele litigii pe care le are cu statul român şi cred că o să fie pe agenda de discuţii, cel puţin eu o să am această discuţie. Eu am o Lege offshore în România pe care nu o negociez în acest moment, nu am nici de gând”, a spus Ciolacu.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan atrage atenția că exploatarea de la Neptun Deep unde sunt parte cei de la OMV este de o „importanță colosală”, iar dacă oficialii români vor accepta cererile austriecilor acest lucru este foarte grav.

„Reprezentanții OMV vin pentru o întâlnire cu oficialii statului român privitoare la renegocierea legii offshore în așa fel încât cei de la OMV Petrom, care sunt parte a proiectului Neptun Deep, să poată să vândă prin hub-ul de la Bouldergarten de lângă Viena, deci prin Bursa de la Viena, să vândă mai mult de 50% din gazul care trebuie vândut de statul român. Dacă oficialii statului român vor accepta acest lucru, îl consider o chestiune extrem de gravă. Pe explorarea de la Neptun Deep, care va scoate în patru ani de zile de cinci ori mai mult gaz decât scoatem noi astăzi zilnic, noi scoatem zilnic 25 de milioane de metri cubi, la Neptun Deep vom scoate între 120 și 130 de milioane de metri cubi pe zi, deci importanța e colosală, devenim alături de Norvegia mari jucători la nivelul continentului european, furnizori de gaz”, a explicat ieri europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, la B1 TV.

O întrebare cât se poate de pertinentă este cum putem să tolerăm și să acceptăm propunerile Austriei, care din cauza faptului că ne-a blocat accesul la Schengen și anual pierdem 2% din PIB.