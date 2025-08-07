Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a solicitat constructorului Podului Suspendat de la Brăila să realizeze o expertiză tehnică, după ce a fost depistată apă în interiorul stratului asfaltic, prin orificiile realizate anterior pentru verificarea grosimii noului strat de asfalt.

Potrivit purtătorului de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, este vorba despre aproximativ 10 găuri tehnice forate recent, în cadrul procesului de reasfaltare cu o rețetă nouă, mai dură, care presupune agregate în proporție mai mare.

Acestea au fost create pentru a asigura uniformitatea stratului de asfalt aplicat pe pod.

Deși nu au existat precipitații în ultimele două săptămâni, apa a fost depistată în aceste puncte de control, ceea ce a ridicat suspiciuni.

CNAIR ia în calcul două posibile cauze: infiltrarea apei de ploaie prin zonele vulnerabile sau formarea de condens între asfalt și tablierul metalic al podului, provocată de diferențele de temperatură și sistemul intern de răcire al structurii.

„Am cerut opinia unor experți care au spus că sunt două variante. Ori s-a infiltrat apă de ploaie pe undeva, ori este condens […] mergem pe ideea că ar fi vorba despre condens”, a explicat Alin Șerbănescu.

Impact redus asupra circulației, dar risc pe timp de iarnă

CNAIR precizează că fenomenul nu afectează siguranța traficului și nu compromite structura podului, însă poate provoca daune pe termen mediu dacă persistă.

În special în sezonul rece, acumularea de apă ar putea duce la fisuri în stratul asfaltic din cauza ciclurilor îngheț-dezgheț.

„Dacă apa persistă pe timpul iernii, există riscul ca prin îngheț să se creeze presiuni, care pot duce la desprinderea stratului asfaltic de pe tablier. Și atunci va trebui iar să se intervină cu reparații”, avertizează Șerbănescu.

Soluții de remediere, fără decopertarea asfaltului

Autoritățile caută o soluție tehnică eficientă, care să nu presupună intervenții distructive.

Conform explicațiilor oferite de CNAIR, asfaltul conține agregate ce pot lăsa microspații între stratul rutier și suprafața metalică a podului. Aceste spații pot permite trecerea apei rezultate, cel mai probabil, din condens.

„Dacă nu erau găurelele, nu se observa și apoi vedeam că se desface asfaltul și nu știam de ce”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt.

Un proiect unic, cu provocări continue

Podul Suspendat peste Dunăre este primul de acest fel construit în România și, potrivit autorităților, implică un proces constant de adaptare și învățare.

Alin Șerbănescu subliniază că problemele apărute în perioada de garanție sunt firești și trebuie remediate de constructor.

„Este primul pod suspendat din România. Noi n-am mai avut experiențe în poduri suspendate. Practic învățăm și noi odată cu situațiile pe care le constatăm”, a explicat el.

4 milioane de traversări în doi ani

De la deschiderea circulației pe 6 iulie 2023 până în iunie 2025, podul a fost traversat de aproximativ 4 milioane de vehicule, potrivit datelor oferite de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.

Podul Suspendat Brăila-Tulcea, parte din Drumul Expres Focșani–Tulcea–Constanța, are o lungime de 1,9 km și include trei deschideri: 1120 m (principală), 489,6 m (malul Brăila) și 364,6 m (malul Tulcea). Structura este formată din 86 de segmente de tablier metalic, fiecare cântărind aproximativ 250 de tone.

Proiectul mai cuprinde 23 km de drumuri, 33 de poduri și pasaje, viaducte, intersecții și o stație de taxare, fiind cel mai mare pod din România și al treilea ca dimensiune din Europa.

