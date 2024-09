Anunțul făcut de artista Adele! „Nu vă voi mai vedea”

Adele a șocat fanii sâmbătă seară în cadrul concertului său din München, anunțând că se va retrage temporar din muzică.

Adele ia o pauză

În timpul spectacolului, artista în vârstă de 36 de ani a dezvăluit că, după încheierea seriei sale de spectacole europene și a concertelor din Las Vegas, va lua o pauză lungă de la turnee și de la activitatea muzicală.

Adele a profitat de momentul concertului pentru a împărtăși cu publicul planurile sale de viitor, explicând că, deși nu se simte întotdeauna confortabil pe scenă, consideră că este extrem de competentă în ceea ce face.

Anunțul marchează o schimbare semnificativă în cariera ei, lăsându-i pe fani să aștepte cu nerăbdare întoarcerea sa pe scenă.

„Nu sunt cea mai confortabilă interpretă, știu, dar sunt foarte bună la asta. Și mi-a plăcut foarte mult să cânt timp de aproape trei ani, ceea ce este cea mai lungă perioadă în care am făcut-o vreodată și probabil cea mai lungă perioadă în care o voi face vreodată. Mai am 10 spectacole după asta. După aceea, nu vă voi mai vedea pentru o perioadă incredibil de lungă.Vă voi ține cu drag în inima mea pentru toată durata pauzei mele, și pe voi, dar și fantezia acestor spectacole pe care le-am făcut în ultimii trei ani. A fost uimitor, am nevoie doar de o pauză”, a fost mesajul lui Adele.

Adele a și explicat motivul pentru care ia o pauză, spunând că își dorește să trăiască noua viață pe care și-a construit-o.

Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută profesional ca Adele, este o cântăreață și compozitoare britanică, renumită pentru vocea sa profundă și emoțională.

Născută pe 5 mai 1988 în Tottenham, Londra, Adele a câștigat faima internațională cu albumul său de debut, „19”, lansat în 2008.

Acest album a fost urmat de „21” (2011), care a adus hituri globale precum „Rolling in the Deep” și „Someone Like You”. Adele a continuat să impresioneze cu „25” (2015) și „30” (2021), ambele primind aprecieri critice și comerciale extinse.

Cu o serie de premii Grammy și un Oscar pentru piesa „Skyfall” de la filmul omonim James Bond, Adele rămâne una dintre cele mai influente și iubite voci ale muzicii moderne.

