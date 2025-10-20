ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. cu sediul în Bucureşti, strada Buzeşti, nr. 82-94, et. 12 (parţial), Sector 1, Cod poştal 011017, poştă electronică: info@aztpensii.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J2007006068407, capital social subscris şi vărsat 51.800.000 lei, având CUI 21439417, în calitate de administrator al Fondului de Pensii Facultative AZT MODERATO și al Fondului de Pensii Facultative AZT VIVACE, informează că a postat în data de 20.10.2025, pe pagina de internet www.aztpensii.ro:

Prospectul schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT MODERATO, în forma republicată, conform Avizului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 290/10.10.2025;

Prospectul schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT VIVACE, în forma republicată, conform Avizului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 291/10.10.2025;

Declarația privind politica de investiții Pilon III, pentru Fondurile de Pensii Facultative AZT MODERATO și AZT VIVACE, în formă actualizată, conform Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 983/10.10.2025;

Documentul privind informații-cheie (DICP) pentru Fondul de Pensii Facultative AZT MODERATO;

Documentul privind informații-cheie (DICP) pentru Fondul de Pensii Facultative AZT VIVACE.

Anunțul prin care face cunoscută modificarea Declarației privind politica de investiții Pilon III, pentru Fondurile de Pensii Facultative AZT MODERATO și AZT VIVACE, va rămâne postat pentru o perioadă de minimum 30 de zile de la data prezentei comunicări.

Prospectele schemelor de pensii și DICP intră în vigoare începând cu data de 15.10.2025 şi pot fi consultate la sediul ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A., precum şi pe pagina de internet. Postarea pe pagina proprie de internet s-a realizat în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi contractuale privind informarea participanţilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile.