Potrivit ministrului Transporturilor, se pare că până la finalul lui 2024 se vor da în folosință primii km din autostrada Pitești-Sibiu.

De asemenea, se preconizează că alți 20 km din Drumul Expres Craiova-Pitești, care se întinde de la Albota până la A1, vor fi deschiși între 15 și 20 noiembrie.

Aceste progrese sunt parte a eforturilor de îmbunătățire a infrastructurii rutiere din România și de facilitare a transportului în această zonă.

În această dimineaţă am mai fost pe două şantiere, pe lotul 5 de la Piteşti la Curtea de Argeş, din celebra autostradă Piteşti-Sibiu, data de finalizare a acelui tronson este finalul anului 2025. Eu vă spun că în această toamnă, în jurul datei de 1 decembrie, vom da în circulaţie primii 16 km de autostradă spre Curtea de Argeş, urmând ca diferenţa să fie gata în primăvară. Acolo lucrurile sunt devansate ca lucrări şi stăm foarte bine. Am oprit şi la lotul 4 de aici care face legătura în autostrada A1 şi pot să vă spun şi un calendar legat de darea în circulaţie: între 15 şi 20 noiembrie se vor da, pe lotul 4, primii 20 de km, de la km 88, unde se termină acum, până la km 108, descărcarea de la Albota, urmând ca diferenţa de la Albota până în A1 să fie terminată pe finalul anului. Dar am zis că dacă sunt gata 20 km nu are rost să stăm şi să nu îi dăm în circulaţie. Aici, după 25 noiembrie se va circula pe cei 17-18 km. Felicit constructorul care a luat această lucrare unde progresul era până în 50% şi a reuşit să facă într-un an ce ceilalţi nu au făcut în patru ani, a declarat Sorin Grindeanu.