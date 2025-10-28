Filmul ‘Anul nou care n-a fost’ în regia lui Bogdan Mureșanu a câștigat Marele Premiu și Trofeul Uniunii Cineaștilor la ediția din 2025 a Galei Premiilor UCIN, care a avut loc luni seară, la Opera Națională din București.

Distincția a fost înmânată de Adrian Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

‘Mă bucur să fiu prezent la un eveniment de înaltă ținută. A fost emoționant și m-am bucurat foarte mult să văd frumoasa colaborare cu frații noștri de peste Prut. (…) Am venit și cu puțină teamă pentru că știu și sunt conștient că politicul a făcut mult prea puțin pentru cinematografia românească, dar sper, pentru că am început o frumoasă colaborare cu UCIN, lucrurile să meargă într-o direcție mai bună pentru că faceți lucruri frumoase, transpuneți în viața românilor momente din viața României și cred că acest lucru merită să-l aflăm și să ne mândrim cu ce este frumos. Filmul românesc a ajuns peste tot în lume și cred că avem ce arăta lumii întregi, pentru că avem actori și regizori minunați’, a spus Adrian Cozma.

Regizorul Bogdan Mureșanu a afirmat că premiul este pentru echipa care a realizat filmul ‘Anul nou care n-a fost’.

‘Vreau să-mi iau la revedere de la acest film după un an plin și să fie realmente ‘Anul nou care a fost’ și să mă retrag în hruba mea și să vin cu altceva. O să le mulțumesc aici unor oameni formidabili care au contribuit la acest film foarte greu de realizat. Nu pare așa, dar orice film în România este teribil de greu de filmat, de produs, de lansat’, a afirmat Bogdan Mureșanu.

Premii multiple și pentru filmul „Săptămâna mare”

Filmul regizat de Bogdan Mureșanu a mai fost recompensat cu Premiul pentru scenariu, Premiul pentru interpretare feminină – Emilia Dobrin, Premiul pentru montaj – Mircea Lăcătuș și Vanja Kovaèeviæ, Premiul pentru coloana sonoră – Sebastian Zsemlye, Premiul pentru machiaj – Iulia Roșeanu, precum și Premiul Asociației Criticilor – Bogdan Mureșanu.

Premiile UCIN acordate în acest an sunt:

Marele Premiu și Trofeul Uniunii Cineaștilor – ‘Anul nou care n-a fost’ în regia lui Bogdan Mureșanu;

Premiul Special al Juriului – ‘Moromeții 3’ în regia lui Stere Gulea;

Premiul pentru regie ‘Lucian Pintilie’ – Andrei Cohn, pentru filmul Andrei ‘Săptămâna mare’;

Premiul pentru scenariu – Bogdan Mureșanu pentru filmul ‘Anul nou care n-a fost’;

Premiul pentru cea mai bună imagine – Andrei Butică pentru filmul ‘Săptămâna mare’;

Premiul pentru costume – Viorica Petrovici pentru filmul ‘Săptămâna mare’;

Premiul pentru decor – Cristian Niculescu pentru filmul ‘Săptămâna mare’;

Premiul pentru interpretare feminină – Emilia Dobrin pentru rolul Margareta Dincă din filmul ‘Anul nou care n-a fost’;

Premiul pentru interpretare masculină – Doru Bem pentru rolul Leiba din filmul ‘Săptămâna mare’;

Premiul pentru interpretare feminină rol secundar – Ana Ciontea pentru rolul Valeria Binder din filmul ‘Familiar’;

Premiul pentru interpretare masculină rol secundar – Ciprian Chiricheș pentru rolul Gheorghe din filmul ‘Săptămâna mare’;

Premiul pentru montaj – Mircea Lăcătuș și Vanja Kovaèeviæ pentru filmul ‘Anul nou care n-a fost’;

Premiul pentru coloana sonoră – Sebastian Zsemlye pentru filmul ‘Anul nou care n-a fost’;

Premiul pentru muzica originală ‘Adrian Enescu’ – Cristian Lolea pentru filmul ‘Moromeții 3’;

Premiul pentru machiaj – Iulia Roșeanu pentru filmul ‘Anul nou care n-a fost’;

Premiul pentru scurt metraj de ficțiune – ‘Flori, fete și băieți’ în regia Simonei Borcea;

Premiul pentru film documentar – ‘Maia – Portret cu mâini’ în regia Alexandrei Gulea;

Premiul pentru film de animație – ‘White noise / Zgomotul alb’ regia Alexia-Ioana Badea;

Premiul pentru film de televiziune – ‘Ivan, omul cu rădăcini în ape’ regia Ana Preda;

Premiul Opera Prima ‘Alexandru Tatos’ – Ana Maria Comănescu pentru filmul ‘Horia’;

Premiul Speranțe cinematografice – Carina Lăpușneanu pentru rolul Leni din filmul ‘Unde merg elefanții’.

Juriul ediției din acest an a Galei Premiilor UCIN i-a avut în componență pe Dana Duma, critic și istoric de film, secretar al Asociației Criticilor și Filmologilor de film din cadrul UCIN, președintele juriului, și membrii Magda Mihăilescu, critic de film, Angelo Mitchievici, scriitor, critic de film, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, Mihai Fulger, critic de film, Dinu Ioan Nicula, critic și istoric de film.

În cadrul galei au mai fost acordate:

Premiile Academice ‘Mihnea Gheorghiu’ – actrița Coca Bloos și regizorul din Republica Moldova, Vlad Druc;

Premii de Excelență – Dumitru Olărescu pentru ‘Filmul: Transfigurarea artistică a realității’, și Virgil Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova;

Premiul președintelui UCIN – actorul Valeriu Andriuță.

Au fost acordate, de asemenea, Premiile Asociației Criticilor și Filmologilor din UCIN:

Premiul George Littera pentru carte de film – regizorului Stere Gulea pentru volumul ‘Scrisori către nepoatele mele’;

Premiul ‘Ion Cantacuzino’ pentru publicistică cinematografică – Constantin Pârvulescu, director al Centrului Janovics pentru Studiul Artelor Performative și ale Ecranului de la Universitatea Babeș Bolyai, pentru ‘consistentele texte publicate în străinătate și în țară’

Premiul Asociației Criticilor – Bogdan Mureșanu.

Prezentatorii Galei UCIN au fost Alexandra Velniciuc și Bogdan Chenciu, iar momentele muzicale au fost susținute de Ioana Dichiseanu, tenorul Andrei Petre alături de Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Alexandru Ilie.

Organizatorul evenimentului a fost Uniunea Cineaștilor din România și producător – Asociația CineCultura.

