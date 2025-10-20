Unul din doi antreprenori români își regândește strategia de dezvoltare și alege diversificarea, ca soluție principală pentru a-și menține afacerea pe linia de plutire

Tot mai mulți antreprenori prioritizează investițiile în marketing, caută consultanță fiscală personalizată și se concentrează pe creșterea profitabilității, potrivit ediției a VI-a a studiului „Raportarea Financiară la Antreprenori”, realizat de Trusted Advisor Strategy & Finance.

Raportul, bazat pe un eșantion de 350 de companii antreprenoriale din România, arată o transformare accelerată a mediului de afaceri local. Într-un context economic marcat de inflație, creșterea taxelor și incertitudini legislative, antreprenorii se concentrează pe eficiență, digitalizare și control financiar mai riguros.

„Antreprenorii vor să facă mai mult cu aceleași resurse, să-și conserve valoarea banilor investiți și să-și asigure stabilitatea. Estimăm că 2026 va fi un an dificil pentru firmele care nu au rezerve de capital sau cash-flow consistent”, explică Ioana Arsenie, fondator Trusted Advisor Strategy & Finance.

Potrivit studiului, 39% dintre respondenți intenționează să-și diversifice activitățile în 2026, în creștere față de 26% anul trecut. Obiectivele principale sunt generarea unui flux de numerar stabil (19%) și creșterea profitabilității nete (13%). În același timp, 36% dintre antreprenori vor direcționa mai multe resurse către marketing.

„Este pentru prima dată când vedem o intenție clară de creștere a bugetelor de marketing peste nivelul alocărilor salariale. Antreprenorii au înțeles că, pentru a rezista, trebuie să se poziționeze mai bine în piață și să investească în comunicare și dezvoltare de produse”, se mai arată în raport.

Această orientare vine și ca o reacție la presiunile fiscale și la nevoia tot mai mare de automatizare. Deși cererile de majorări salariale persistă, companiile preferă să investească în procese digitale, în soluții de raportare integrate și în instrumente care le oferă control financiar în timp real.

Totodată, studiul arată că antreprenorii solicită un alt nivel de expertiză de la furnizorii lor financiari: 60% dintre respondenți prioritizează optimizarea fiscală și consultanța personalizată, iar 40% vor digitalizare completă și acces la date instantanee.

În contextul intensificării controalelor și al noilor cerințe de conformare, antreprenorii sunt dispuși să plătească mai mult pentru servicii de calitate, cu un grad mai ridicat de acuratețe și analiză.

Studiul a fost realizat în perioada august–octombrie 2025, pe companii din sectoare variate – de la agribusiness și transporturi, până la retail, software, producție sau servicii medicale. Raportul arată clar că, în ciuda presiunilor externe, antreprenorii români nu renunță la ideea de creștere, ci caută soluții inteligente pentru a se adapta unei economii tot mai volatile.

