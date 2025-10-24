Antrenorul lui Noah, elogii pentru Craiova și Bancu! „Cel mai periculos jucător, l-am observat la analiză”

Sandro Perkovic, mulțumit de punctul obținut și de jocul echipei sale în Bănie.

Universitatea Craiova și Noah au terminat la egalitate, 1-1, în etapa a doua din grupele Conference League, iar la final antrenorul formației armene, Sandro Perkovic, s-a declarat satisfăcut de rezultat. Croatul a lăudat efortul jucătorilor săi și atmosfera de pe „Ion Oblemenco”, dar a ținut să remarce și un fotbalist al Craiovei, considerat cel mai periculos pe teren.

„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru punctul obținut. Cred că am făcut o partidă decentă. Sunt extrem de mândru de prestația din prima repriză, în ciuda avantajului Craiovei. Am jucat exact cum ne-am pregătit, am avut, cred, două-trei șanse bune să marcăm. Din păcate, nu am făcut-o, am simțit meciurile de acest nivel, am fost penalizați la cea mai mică greșeală”, a declarat Perkovic după meci.

Antrenorul a apreciat reacția echipei sale după golul primit, subliniind caracterul și disciplina arătată în repriza secundă. „În repriza a doua, nu am lăsat golul de 1-0 să ne ucidă mentalul, am arătat caracter și am reușit să egalăm. Sincer, cred că am meritat acest punct.”

Perkovic a ținut să le mulțumească fanilor prezenți pe stadionul din Bănie pentru atmosfera creată, în ciuda faptului că tribunele au fost aproape exclusiv de partea gazdelor. „Vreau să le mulțumesc tuturor suporterilor care au venit pe acest stadion superb, dar și celorlalți spectatori, au creat o atmosferă minunată, chiar dacă 99% dintre suporteri au fost împotriva noastră. A fost o bucurie să jucăm pe un astfel de stadion.”

„Bancu este cel mai periculos jucător al lor, am gândit tactica în funcție de el”

Tehnicianul lui Noah a explicat că Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova, a fost jucătorul care i-a atras cel mai mult atenția la analiza video premergătoare meciului. Croatul a recunoscut că planul tactic a fost conceput tocmai pentru a limita acțiunile fundașului stânga al oltenilor.

„Craiova este o echipă foarte bună. Am observat că unul dintre cei mai buni jucători ai lor este fundașul stânga, multe goluri, multe acțiuni periculoase vin de pe partea lui și am decis, de data aceasta, să fim asimetrici pe partea defensivă, cu Helder avându-l în primire pe fundașul lor stânga, pe care noi l-am observat a fi cel mai periculos la analiza dinaintea meciului.”

Antrenorul croat a mai spus că echipa sa a arătat maturitate și curaj, în special în momentele de presiune din final. „Ne-am creat multe șanse împotriva unui adversar foarte greu, portarul lor a fost decisiv în unele momente. Sunt mulțumit de această prestație. Le-am spus de ieri jucătorilor că rezultatele în fotbal sunt imprevizibile, însă nivelul de determinare, emoție, pasiune pe care îl arată este ceva incredibil.”

În final, Sandro Perkovic a concluzionat că rezultatul contează mai puțin față de atitudinea echipei sale. „Sunt mândru de acest lucru. Nu conta dacă câștigam, dacă pierdeam, conta cum gestionam jocul. Încă o dată, îi felicit. Am dominat atât ofensiv, cât și defensiv. Am făcut o partidă extraordinară.”

