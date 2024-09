Antrenorul lui Inter Milano recunoaște că AC Milan a meritat victoria în Derby della Madonnina

De asemenea, tehnicianul a avut critici la adresa jucătorilor săi, subliniind că evoluția lor nu a fost la nivelul așteptat în acest meci important.

Trebuia să facem mai mult, iar eu, ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea. Deşi a fost vorba de un derby, nu am dat niciun moment senzaţia că suntem o echipă, un lucru rar pentru noi în ultimii trei ani. Nu am fost solizi, ne-am pierdut forma şi am cedat prea multe mingi. A fost o perioadă, de aproximativ 20 de minute, după ce am egalat, în care am avut câteva ocazii de gol, dar apoi am ieşit în repriza secundă cu aceeaşi atitudine greşită din prima repriză, a declarat antrenorul campioanei Italiei.