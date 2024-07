Deși majoritatea fanilor i-au adresat sute de complimente, cum ar fi de așteptat, au existat și voci critice care au contestat statutul ei de „cea mai frumoasă femeie din România”.

View this post on Instagram

Sătulă de astfel de critici, Antonia a răbufnit:

Toate mai puțin buzele! Se cheamă Lip Liner. După 3 copii se mai lasă sânii, se întâmplă multe, dar tot frumușică eram și înainte … M-am născut cu față asta drăguță. Plus înțeleg motivul psihologic în spatele comentărilor de genul, așa că e egal cu ZERO pt mine… It’s actually funny că se dau de gol grav cu frustrarea,



i-a răspuns artista.