Filozoful și scriitorul francez Bernard-Henri Lévy condamnă fapta:



„Un gest josnic împotriva memoriei victimelor.”

Chipul lui Shiri Bibas a fost șters în lucrarea realizată de artistul aleXsandro Palombo, amplasată în fața Consulatului Qatarului.

Peste fața lui Shiri a fost lipit un poster care reproduce imaginea celebrului copil plângând al lui Banksy, având o țintă desenată pe frunte — ca și cum copilul ar fi în vizorul unei arme.

Sub imagine apar cuvintele „NO WAR” (NU RĂZBOI), contrastând puternic cu violența implicită a gestului.

22 octombrie 2025 – Muralul „7 octombrie – Ostaticii”, realizat de artistul aleXsandro Palombo și dedicat familiei Bibas, aflat în fața Consulatului General al Qatarului, a fost vandalizat ieri, în timpul ceremoniei de comemorare a victimelor atacurilor din 7 octombrie 2023, care a avut loc la sinagoga din Milano.

Lucrarea, creată la 7 octombrie 2025, pentru a comemora masacrele comise de Hamas, o înfățișează pe Shiri Bibas alături de copiii ei, Kfir și Ariel, care au fost răpiți din kibuțul Nir Oz și uciși în timpul conflictului.

În timpul comemorării, chipul lui Shiri Bibas a fost acoperit cu posterul copilului plângând al lui Banksy, având o țintă pe frunte — simbolizând violența — și mesajul „NO WAR”, lipit peste fața victimei.

Filozoful și scriitorul francez Bernard-Henri Lévy a condamnat fapta:

„Un gest josnic împotriva memoriei victimelor.

Muralul creat la Milano în omagiu familiei Bibas — Shiri și cei doi fii ai ei, Kfir și Ariel — a fost vandalizat.

Fața lui Shiri a fost acoperită, printr-un gest identic, dar invers, cu cel al acelora care, de doi ani, rup de pe zidurile orașelor noastre fotografiile ostaticilor.”