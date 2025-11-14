ANPC aplică amenzi de peste 3,2 milioane lei în controale naționale: butelii ruginite, produse expirate și vânzarea nicotinei către minori

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 3,26 milioane lei în urma controalelor desfășurate la nivel național, în perioada 10 – 14 noiembrie 2025, potrivit unui comunicat oficial.

În cadrul acțiunilor de control, 1.240 de operatori economici au fost verificați, iar inspectorii au constatat numeroase nereguli care pun în pericol siguranța consumatorilor și calitatea serviciilor oferite.

Butelii neconforme și produse cu nicotină interzise minorilor

Printre cele mai grave abateri identificate se numără:

Butelii de gaz neconforme , cu urme de coroziune, rugină și deformări structurale;

, cu urme de coroziune, rugină și deformări structurale; Comercializarea produselor cu nicotină către minori ;

; Produse de vapat cu nicotină expirate sau fără avertismente în limba română , așa cum prevede legislația;

, așa cum prevede legislația; Prestarea serviciilor în spații neautorizate, fără respectarea normelor legale.

Inspectorii au mai oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 254.000 de lei și au suspendat temporar activitatea zece operatori economici până la remedierea deficiențelor.

Probleme în spațiile de cazare

ANPC a identificat și condiții improprii în camerele destinate turiștilor, inclusiv:

infiltrații și depuneri de mucegai;

impurități în cabinele de duș;

lipsa plaselor de protecție la ferestre și absența certificatului de dezinsecție și deratizare;

nerespectarea temperaturilor de depozitare pentru produse perisabile, precum carne tocată sau preparate din carne.

Alte nereguli frecvente

Alte probleme constatate în cadrul controalelor includ:

produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare;

produse expirate sau cu termen de consum depășit;

lipsa afișării prețurilor și a informațiilor necesare consumatorilor.

Reprezentanții ANPC subliniază că astfel de controale sunt esențiale pentru protejarea drepturilor consumatorilor și menținerea standardelor de calitate în comerț și servicii.

