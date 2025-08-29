ANPC a aplicat peste 3,5 milioane de lei amenzi în urma unor controale naționale

În perioada 25–29 august 2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat 1.209 operatori economici la nivel național, constatând numeroase nereguli și aplicând sancțiuni semnificative.
Amenzi aplicate de ANPC
- 801 amenzi contravenționale, în valoare de peste 3,5 milioane de lei
- 443 avertismente
- Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de 179.000 lei
- Oprirea temporară a comercializării unor produse, totalizând 737.000 lei
- Suspendarea activității pentru 21 de operatori până la remedierea deficiențelor
Cele mai frecvente nereguli identificate:
- Preparatele culinare pentru evenimente realizate în spații improprii
- Depozitarea necorespunzătoare a produselor perisabile, sosurilor și toppingurilor
- Ustensile și echipamente deteriorate, cu reziduuri grosiere
- Spații insalubre, produse expirate sau fără etichetare
- Ulei alimentar degradat termic și băuturi depozitate la soare
- Piscine și mobilier neîntreținute corespunzător
- Locuri de joacă improvizate, fără respectarea normelor tehnice
- Lipsa informării corecte privind prețuri, promoții și servicii de cazare
Autoritatea anunță că va continua monitorizarea și intervențiile pentru protecția consumatorilor și respectarea drepturilor acestora.
