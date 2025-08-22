De către

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări pentru ziua de vineri, 22 august, valabile pentru o mare parte a țării.

Potrivit ANM, vor fi perioade intense de instabilitate atmosferică, cu vijelii, grindină, ploi abundente, dar și caniculă și disconfort termic extrem în sud și sud-est.

Cod Galben – instabilitate și averse torențiale

Interval: 22 august, 12:00 – 21:00

Zone afectate: nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea.

Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h și chiar peste 80 km/h în sud.

Grindină de mici și medii dimensiuni (1–3 cm) va cădea pe arii restrânse, iar cantitățile de apă vor atinge 20–30 l/mp, izolat 40–50 l/mp.

Cod Portocaliu – furtuni și averse extrem de intense

Interval: 22 august, 14:00 – 21:00

Zone afectate: Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Covasna și zona montană.

Se vor înregistra ploi abundente de peste 40–50 l/mp, cu izolat peste 60 l/mp, descărcări electrice frecvente, vânt cu rafale de 50–70 km/h și grindină de 3–4 cm.

Cod Portocaliu – vijelii puternice în sud-vestul țării

Interval: 22 august, 13:00 – 19:00

Zone afectate: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu.

Vijeliile vor fi extrem de puternice, cu viteze de 80–90 km/h, dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei.

Furtuni în estul țării și acumulări de apă

Interval: 22 august, 21:00 – 23 august, 03:00

Zone afectate: mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei.

Se așteaptă averse torențiale, vijelii de 50–70 km/h, descărcări electrice, grindină de 1–3 cm și acumulări de apă de 20–30 l/mp, izolat peste 40–50 l/mp.

Caniculă și disconfort termic accentuat în sud și est

Interval: 22 august, 12:00 – 21:00

Zone afectate: sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei, sud-vestul Dobrogei.

În aceste regiuni va fi caniculă, cu valori ale temperaturii maxime între 35 și 38 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) atingând pragul critic de 80 de unități, provocând disconfort termic extrem.

