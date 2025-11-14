De către

România va traversa o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această parte a anului, tendință care se va menține până la debutul lunii decembrie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Ulterior, valorile termice vor reveni la niveluri apropiate de normele climatologice.

Estimările pe patru săptămâni, realizate cu ajutorul Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), compară valorile prognozate cu media temperaturilor și a precipitațiilor din perioada 2005–2024.

Meteorologii precizează că fenomenele extreme de scurtă durată nu pot fi anticipate prin acest tip de prognoză.

17–24 noiembrie: temperaturi peste normal și ploi în vest

În prima săptămână analizată, între 17 și 24 noiembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru interval, cu abateri pozitive ceva mai accentuate în sud-est.

Regimul precipitațiilor va depăși media în jumătatea vestică a țării, în timp ce în restul regiunilor cantitățile vor fi apropiate de normal.

24 noiembrie – 1 decembrie: vreme caldă pentru sezon și ploi în nord

Temperaturile vor continua să fie ușor peste mediile climatologice la nivel național, în special în zona de sud-est.

Cantitățile de precipitații sunt estimate a fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest vor atinge niveluri normale pentru această perioadă.

1–8 decembrie: revenire la normalul termic, deficit de ploi în vest

În intervalul 1–8 decembrie, temperatura medie a aerului va fi apropiată de valorile obișnuite pentru această săptămână, în toate regiunile.

Precipitațiile vor fi ușor deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în restul țării se vor situa în limite normale.

8–15 decembrie: valori termice și precipitații în limite obișnuite

Pentru a doua săptămână a lunii decembrie, ANM estimează temperaturi și cantități de precipitații apropiate de mediile multianuale pe întreg teritoriul României.

