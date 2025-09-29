Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de luni, 29 septembrie, ora 10:00, până joi, 2 octombrie, ora 10:00. Intervalul va fi marcat de temperaturi scăzute, ploi și primele ninsori la munte.

Pe parcursul celor trei zile, România va trece printr-un episod de răcire accentuată. Temperaturile maxime vor varia între 11 și 20 de grade Celsius, iar minimele vor coborî la valori de 1–10 grade, chiar mai reduse în zonele depresionare, potrivit ANM.

Meteorologii estimează ploi temporare în cea mai mare parte a țării. În estul Transilvaniei și nordul Moldovei, cantitățile de apă pot atinge 20–25 l/mp.

La peste 1.700 de metri altitudine, ploile se vor transforma în ninsori, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 5–10 cm. În unele masive montane a nins deja în cursul nopții trecute.

Prognoza pentru București

Luni, 29 septembrie – marți, 30 septembrie: vreme rece, cer noros și ploi temporare. Maxime de 16–18 grade, minime de 8–9 grade.

Marți, 30 septembrie – miercuri, 1 octombrie: cer temporar noros, ploi slabe pe timpul zilei. Maxima în jur de 19 grade, minima 6–8 grade.

Miercuri, 1 octombrie – joi, 2 octombrie: temperaturi în continuare scăzute, cer variabil, cu șanse mai mari de ploaie spre finalul intervalului. Maxime de 16–18 grade, minime de 7–8 grade

ANM recomandă populației să fie atentă la evoluția vremii, în special cei care plănuiesc deplasări la munte, unde condițiile se pot înrăutăți rapid.

