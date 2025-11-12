Fostul cancelar federal german Angela Merkel a vizitat miercuri zona de frontieră cu Fâșia Gaza în timpul călătoriei sale în Israel, informează dpa.

Merkel a vizitat de asemenea situl festivalului de muzică Nova, a scris ambasadorul Germaniei în Israel, Steffen Seibert, pe rețeaua socială X.

Pe 7 octombrie 2023, sute de participanți la acest festival au fost uciși în timpul masacrului comis de militanți ai Hamas și ai altor organizații palestiniene extremiste.

Gail Shoresh de la Project Dvora, care lucrează pentru a preveni violența împotriva femeilor, i-a povestit lui Merkel despre ‘violența sexuală din acea zi teribilă’, potrivit lui Seibert.

Fostul cancelar a vizitat și camera unde un jurnalist israelian a stat ascuns cu familia timp de 10 ore în timpul masacrului

Jurnalistul israelian Amir Tibon i-a arătat la rândul său fostului cancelar federal camera din kibbutzul Nahal Oz unde el și familia sa au stat ascunși timp de 10 ore în timpul masacrului.

Masacrul, în care au fost uciși circa 1.200 de oameni și alți peste 250 au fost luați ostatici în Fâșia Gaza, a dus la declanșarea războiului din Gaza.

Potrivit Ministerului Sănătății al guvernului Hamas, circa 69.000 de palestinieni au fost uciși în Fâșia Gaza în timpul celor doi ani de război devastator, inclusiv numeroși copii și femei. Un armistițiu fragil este în prezent în vigoare.

Institutul Weizmann din Israel i-a acordat luni Angelei Merkel titlul de Doctor Honoris Causa, subliniind că prin aceasta recompensează ‘contribuțiile sale fără egal la diplomația globală și parteneriatele internaționale’.

Titlul a fost de asemenea acordat ca recunoaștere a ‘solidarității și prieteniei sale față de Israel’ și a eforturilor sale hotărâte pentru combaterea antisemitismului, a subliniat institutul.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!