Ministrul Tîlvăr a apreciat participarea militarilor spanioli la misiunile din România drept o dovadă de coeziune şi solidaritate aliată. Detaşamentul spaniol, format din aproximativ 150 de militari şi opt aeronave F-18 Hornet, va executa misiuni de Poliţie Aeriană Întărită în comun cu Forţele Aeriene Române, sub comandă NATO, în următoarele patru luni, transmite MApN într-un comunicat de presă.

Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu” a găzduit astăzi ceremonia de certificare a unui detaşament al Forţelor Aeriene Spaniole dislocat în România.

Format din 150 de militari şi opt aeronave F-18 Hornet, detaşamentul va executa în următoarele patru luni, împreună cu militari ai Forţelor Aeriene Române, misiuni de Poliţie Aeriană Întărită sub comandă NATO.

Piloții spanioli vor executa într-adevăr, în următoarele patru luni, împreună cu militari ai Forțelor Aeriene Române, misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO, continuând astfel misiunea executată aici în precedentele patru luni de detașamentele din Regatul Unit și Finlanda.

Reprezentantul Centrului NATO de Operații Aeriene de la Torrejon Madrid, gen.lt. Juan Pablo Sanchez de Lara, i-a înmânat oficial certificarea NATO comandantului detașamentului spaniol, lt.col. Rafael iceaso.

La eveniment a participat și ambasadorul Spaniei în România, Jose Antonio Hernandez Perez

La ceremonie au asistat ambasadorul Spaniei la București, Jose Antonio Hernandez Perez Solorzano, și ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, care a reiterat faptul că misiunile de poliție aeriană găzduite în ultimii ani de Baza „Mihail Kogălniceanu” contribuie la securitatea spațiului aerian al României, protejează teritoriul țării noastre și populația, apărând în același timp fiecare centimetru al spațiului NATO.

„De astăzi, aeronavele F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole vor zbura alături de aeronavele F-16 ale Forțelor Aeriene Române pentru a patrula în flancul estic al spațiului aerian al Alianței. Trebuie să fim flexibili în răspunsurile la problemele de securitate pe care NATO le întâmpină şi să trimitem un mesaj puternic către public. Muncim 24 de ore pe zi împreună cu aliații pentru a apăra flancul estic al NATO în spațiu, cu o arhitectură de securitate complexă, mai ales după declanșarea războiului din Ucraina. Vă doresc succes în următoarele patru luni” – a declarat ministrul Angel Tîlvăr adresându-se piloților Forțelor aeriene spaniole și române.

Forțele Aeriene Spaniole se află la cea de-a treia rotație la „Mihail Kogălniceanu”, unde vor executa misiuni de poliție aeriană întărită în următoarele opt luni, de fapt, cu două detașamente diferite.

Misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității dintre Forțele aeriene române și spaniole.

România și Portugalia au predat Italiei dirijarea misiunii de Poliție Aeriană a Țărilor Baltice sub comanda NATO

România și Portugalia au predat Italiei, în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți, în Baza Aeriană din Šiauliai, Lituania, conducerea celei de-a 63-a rotații a misiunii de apărare a integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice, desfășurată sub comandă NATO.

Cele două națiuni aliate – România și Portugalia – au lucrat împreună, timp de patru luni, din aprilie până în iulie, detașamentul român asigurând misiunea de Poliție Aeriană Întărită, iar detașamentul portughez misiunea de Poliție Aeriană, conform stiripesurse.ro.

În cadrul ceremoniei de predare – primire (Hand over – Take over), comandorul Cosmin Vlad, comandantul detașamentului românesc „Carpathian Vipers”, și maiorul Tomás Virgílio, comandantul detașamentului portughez, au predat, în mod simbolic, aliaților italieni Cheia Spațiului Aerian Baltic. Cheia reprezentând un simbol și o garanție a angajamentului NATO de a asigura protecția și integritatea statelor membre în fața oricărei posibile amenințări aeriene.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!