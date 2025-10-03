Angajații Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași și-au exprimat „profunda durere și regretul” față de familiile celor șapte copii decedați, într-o scrisoare adresată președintelui, premierului, ministrului Sănătății și publicului larg.

„Munca unui întreg personal medical al spitalului, cu o experiență de peste 50 ani, care și-a făcut datoria cu profesionalism și dedicare, este anulată și blamată în urma unui eveniment nefericit”, se arată în document.

Angajații subliniază că toți pacienții afectați prezentau comorbidități grave: boli genetice severe, cancer, malnutriție severă, malformații cerebrale și gastrointestinale congenitale sau afecțiuni renale care pun viața în pericol.

„Cei care ne atacă sistematic trebuie să înțeleagă că profesionalismul și viața nu sunt jocuri pentru senzațional”, au transmis angajații, precizând că soluția nu constă doar în pedepsirea vinovaților, ci în remedierea întregului sistem medical.

Cerere de mediere și dialog

Personalul medical solicită ministrului Sănătății să acționeze ca liant între legislație, control, medici și populație:

„Este vital ca între aceste părți să existe dialog, echilibru și încredere reciprocă… Cerem să nu transformați infecțiile nosocomiale într-un instrument de vinovăție colectivă, ci într-un subiect de mobilizare comună.”

Contextul tragediei

Ministerul Sănătății a raportat recent că la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași nouă bebeluși sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens. Șase dintre ei au decedat, iar al șaptelea, cu multiple afecțiuni grave, a murit după ce a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.

