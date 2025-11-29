Andriy Iermak demisionează după perchezițiile anticorupție. Zelenski anunță reorganizarea administrației prezidențiale

Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai delicate crize politice de la începutul războiului, după ce Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenskyi și considerat mâna sa dreaptă, a demisionat în urma unor percheziții anticorupție desfășurate chiar în locuința sa. Decizia, anunțată vineri de președinte într-un mesaj video, vine într-un moment extrem de sensibil pentru Kiev, care încearcă să își asigure sprijinul Statelor Unite în fața presiunilor militare și diplomatice ale Rusiei.

Andriy Iermak a demisionat

Zelenskyi a declarat că a acceptat demisia lui Yermak, subliniind că „nu trebuie să existe nicio umbră de îndoială sau nicio distragere de la apărarea Ucrainei”. Șeful statului a lăudat activitatea lui Yermak, care conducea negocierile de pace cu Washingtonul, dar a precizat că biroul prezidențial va trece printr-un amplu proces de reorganizare începând de sâmbătă.

Andryi Yermak, un apropiat al lui Zelenskyi încă din perioada în care acesta activa în industria cinematografică, era considerat unul dintre cei mai influenți oameni din stat. Fost avocat specializat în proprietate intelectuală, devenit ulterior producător de film, el a preluat funcția de șef al cancelariei prezidențiale în 2020 și, rapid, a devenit „portarul” politic al administrației, fiind implicat în decizii privind politica externă, numiri în funcții și strategia internă.

Demisia vine în contextul extinderii unei investigații anticorupție de amploare, declanșată de agențiile specializate NABU și SAPO. Vineri dimineață, jurnaliștii au surprins aproximativ zece anchetatori intrând în cartierul guvernamental din Kiev, pentru percheziții legate de un scandal de corupție din sectorul energetic.

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre un sistem de mită de 10–15% din contractele Energoatom, compania de stat care gestionează energia nucleară și care reprezintă un pilon crucial al independenței energetice a Ucrainei. În centrul schemei s-ar afla Timur Mindich, un vechi asociat al lui Zelenskyi din perioada studiourilor Kvartal 95, care a fugit din țară cu doar câteva ore înainte ca procurorii să-l rețină.

Yermak a confirmat într-un scurt mesaj că ancheta este în curs și că le-a oferit anchetatorilor acces deplin la apartamentul său, avocații săi colaborând cu procurorii. „Din partea mea există cooperare totală”, a precizat acesta.

Scandalul, deși explodat la începutul lunii noiembrie, fusese temporar eclipsat de apariția unui controversat plan de pace propus de Donald Trump, care înainta concesii majore Rusiei. Totuși, revenirea anchetei în prim-plan lovește Kievul într-un moment crucial: Yermak conducea discuții directe cu secretarul de stat american Marco Rubio la Geneva pe baza unei contrapropuneri de 19 puncte.

Criza se adâncește în timp ce Ucraina se confruntă cu pene masive de curent cauzate de bombardamentele rusești asupra infrastructurii energetice, iar populația suportă consecințele. Indignarea publică a crescut după dezvăluiri despre alte nume grele implicate în schemă, precum fostul vicepremier Oleksiy Chernyshov, acuzat că a primit peste un miliard de dolari mită, bani folosiți pentru ridicarea unor vile de lux în apropiere de Kiev.

Comisia Europeană a reacționat afirmând că investigațiile demonstrează funcționarea instituțiilor anticorupție din Ucraina, considerată o condiție esențială pentru continuarea sprijinului european.

Demisia lui Yermak se adaugă unei serii de concedieri și schimbări din ultimul an, dar este de departe cea mai semnificativă, având în vedere rolul său central în administrație și apropierea de președinte. Kievul intră acum într-o nouă fază de incertitudine politică, exact când are nevoie de cea mai mare stabilitate pe plan intern și extern.

