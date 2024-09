Andrei Ursu și Vlad Condurache au fost eliminați de la Asia Express 2024

Înainte de a părăsi competiția, Andrei Ursu a oferit un mesaj inspirator, încurajând celelalte echipe să rămână fidele valorilor și principiilor lor.

El a recunoscut că echipa lor a avut dificultăți suplimentare din cauza condiției fizice mai slabe și a formatului echipei, fiind compusă din doi bărbați, ceea ce a făcut ca provocările să fie și mai mari.

Condițiile dificile din Bangkok, inclusiv temperaturile ridicate, aglomerația și traficul infernal, au adăugat un strat suplimentar de dificultate. Deși Andrei și Vlad au muncit din greu și s-au implicat în fiecare misiune, rezultatul final i-a plasat pe ultimul loc în cursa pentru ultima șansă, ceea ce a dus la eliminarea lor din competiție.

Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu, precum și Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, au reușit să se salveze și să continue competiția, în timp ce Andrei și Vlad au spus adio „Asia Express 2024.”

Știam că am ajuns ultimii, am dat tot ce am putut. Noi ne-am distrat teribil până acest moment. Nu am niciun regret. Nu mai vreau să zic de ghinioane că e penibil. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că v-am întâlnit pe toți. Dacă nu o să mai fim în competiție, asta e, noi am încercat. Sfatul nostru e să nu uitați de valorile și principiile voastre, să vă păstrați verticalitatea!, a declarat Andrei Ursu.