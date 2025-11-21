Andrei Rațiu rămâne la Rayo Vallecano până în 2030. Fundașul român își prelungește contractul

Rayo Vallecano a anunțat oficial prelungirea contractului cu internaționalul român Andrei Rațiu, acordul extinzându-se până la finalul sezonului 2029-2030. Clubul madrilen și jucătorul au ajuns la o înțelegere care consolidează statutul fundașului drept unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai echipei.

Andrei Rațiu rămâne la Rayo Vallecano

Andrei Rațiu a sosit la Rayo în vara anului 2023, iar în scurt timp a devenit un element esențial în evoluțiile solide ale formației din La Liga. Rapid, disciplinat și cu aport atât defensiv, cât și ofensiv, fundașul dreapta s-a impus ca titular incontestabil și a câștigat aprecierea fanilor și a conducerii.

„Suntem fericiți să continuăm să facem istorie împreună cu Andrei”, a transmis clubul în anunțul oficial, subliniind contribuția jucătorului la rezultatele bune obținute în ultimele sezoane.

CITEȘTE ȘI – FIFA a luat decizia și internetul a explodat! Cristiano Ronaldo, OUT de pe posterul oficial al Cupei Mondiale

Prelungirea contractului vine într-un moment în care Rațiu este tot mai vizibil pe scena internațională, fiind o prezență constantă în naționala României și unul dintre cei mai apreciați jucători români din fotbalul spaniol.

Rayo Vallecano mizează astfel pe continuitate și stabilitate, iar Rațiu va rămâne o piesă centrală în proiectul sportiv al clubului cel puțin pentru următorii șase ani.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.