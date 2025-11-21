Andrei Rațiu rămâne la Rayo Vallecano până în 2030. Fundașul român își prelungește contractul

Andrei Ratiu of Rayo Vallecano looks on during the La Liga EA Sports match between RC Celta de Vigo and Rayo Vallecano de Madrid at Estadio Abanca Balaidos in Vigo, Spain, on May 18, 2025. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/JAR Sport Images/NurPhoto via Getty Images)

Rayo Vallecano a anunțat oficial prelungirea contractului cu internaționalul român Andrei Rațiu, acordul extinzându-se până la finalul sezonului 2029-2030. Clubul madrilen și jucătorul au ajuns la o înțelegere care consolidează statutul fundașului drept unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai echipei.

Andrei Rațiu rămâne la Rayo Vallecano

Andrei Rațiu a sosit la Rayo în vara anului 2023, iar în scurt timp a devenit un element esențial în evoluțiile solide ale formației din La Liga. Rapid, disciplinat și cu aport atât defensiv, cât și ofensiv, fundașul dreapta s-a impus ca titular incontestabil și a câștigat aprecierea fanilor și a conducerii.

„Suntem fericiți să continuăm să facem istorie împreună cu Andrei”, a transmis clubul în anunțul oficial, subliniind contribuția jucătorului la rezultatele bune obținute în ultimele sezoane.

Prelungirea contractului vine într-un moment în care Rațiu este tot mai vizibil pe scena internațională, fiind o prezență constantă în naționala României și unul dintre cei mai apreciați jucători români din fotbalul spaniol.

Rayo Vallecano mizează astfel pe continuitate și stabilitate, iar Rațiu va rămâne o piesă centrală în proiectul sportiv al clubului cel puțin pentru următorii șase ani.

