Andrei Caramitru o atacă pe Anca Alexandrescu: „Planorista racolată de SIE și vectorul estic al propagandei politice”

Economistul Andrei Caramitru lansează acuzații grave la adresa Ancăi Alexandrescu, pe care o asociază cu rețele de influență din perioada comunistă și cu politicieni controversați precum Năstase, Ponta, și Dragnea.

Andrei Caramitru, economist și comentator public, a criticat dur jurnalista Anca Alexandrescu și postul de televiziune Realitatea, cerând închiderea acestuia pe fondul susținerii pe care o oferă unor figuri politice controversate, precum Călin Georgescu. Într-o postare acidă pe Facebook, Caramitru o acuză pe Alexandrescu de legături cu serviciile secrete (SIE) și o descrie ca fiind „planorista” care a lucrat de-a lungul carierei cu politicieni precum Adrian Năstase, Sorin Oprescu, Victor Ponta și Liviu Dragnea – toți având probleme penale. El citează o carte publicată în 2013, conform căreia Alexandrescu ar fi fost racolată de către generalul Corneliu Biriș, un fost șef al DIE în perioada comunistă. Caramitru insistă că aceste informații sunt publice și disponibile pe internet, sugerând că Alexandrescu nu le-a contestat în instanță, ceea ce ar confirma autenticitatea lor.

Citate directe din Andrei Caramitru:

Despre Realitatea și finanțatorii acesteia: „Realitatea e în insolvență de 10 ani, ar trebui naibii închisă din cauza asta. În 2019 a fost declarată în faliment (era atunci deținută de kaghebistul Gușă). Dar a fost “salvată” în 2023 de CNA care a permis ca licența să fie preluată de Maricel Păcuraru, un afacerist care pute de la mare distanță a securici sulfuros – condamnat la închisoare, deci un infractor, finanțator AUR.” Despre Anca Alexandrescu: „Cine e Ancuța – planorista? Cu cine a ‘lucrat’ ca și consultant sau tartore pe propagandă până acum? Năstase, Oprescu, Ponta, Dragnea, acum Călin Georgescu. A fost pe vectorul estic/kaghebist de la început. Toți cu care a lucrat au ajuns la pușcărie sau au avut mari probleme.” Despre presupusele legături cu SIE: „Cornel Nemetzi, fost ofițer al SIE important, spune că Ancuța a fost racolată acolo ca informator, de către generalul Corneliu Biriș, șeful DIE al fantomelor de pe timpul lui Ceaușescu. Când vă ziceam eu că toate firele duc la securiștii ceaușiști de anii ‘80?” Apel la acțiune împotriva Realitatea și CNA: „Trebuie să începem să studiem CNA-ul. Și să punem presiune să închidă urgent televiziunea asta. Nu mai merge așa.” Mesaj direct către Anca Alexandrescu: „Bre Ancuța – știu că ai nervi ualeleu. Ia niște calmante, zic. Vezi că informațiile alea sunt pe net despre tine. De ce nu i-ai dat pe ăia în judecată dacă sunt false? Sau nu sunt false? Hai că e adevărat, recunoaște ce naiba.”

Informația despre apartenența acesteia la o structura secretă a statului român nu este nouă. România Liberă a scris deja că aceasta a ajuns pe tv direct din postura de veșnic pr al tuturor foștilor prim miniștri PSD – cu excepția unuia singur – Marcel Ciolacu. Anca Alexandrescu, realizatoarea Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus este: fosta soție a lui Dan Andronic (patronul EVZ și Capital), consilieră PR mufată la stat începând cu anii 1996 – PDSR, PSD, Adrian Năstase (2004 -2009), Sorin Oprescu (2009- 2012), Victor Ponta (2013-2015) Fondul Român de Contragarantare – FGC (2015-2016) Rompetrol (2016-2017), Liviu Dragnea (2018-2019) Realitatea Plus (2020 – până în prezent).

De asemenea și publicația Aktual24.ro scria în anul 2019 despre Anca Alexandrescu: ”In 2013, editura Marist a publicat memoriile unui fost ofiter de spionaj, Cornel Nemetzi, care inainte de 1989 a lucrat in Directia de Informatii Externe, iar ulterior in SIE. In cartea „Ultimul curier ilegal”, colonelul in rezerva Cornel Nemetzi, fost sef al serviciului de spionaj pe Europa din cadrul SIE in perioada aprilie 1990 – decembrie 1997, scrie ca Anca Alexandrescu a fost racolata ca „informatoare” pentru SIE. Dezvaluirea a fost facuta intr-un pasaj dedicat lui Dan Andronic, fostul sot al Ancai Alexandrescu. Nemetzi spune ca Andronic a fost racolat in SIE de catre unchiul sau, generalul SIE Cornel Biris. „Chiar inainte cu cativa ani de campanie electorala, Piticu l-a folosit pe nepotul sotiei sale, ajuns redactor -sef la un cotidian central, in publicarea de articole defaimatoare la adresa politicienilor de centru-dreapta sau pentru sustragerea din redactie de a unor materiale, scrisori etc prin care se denuntau diferite actiuni ale fostei securitatii sau ale SIE”, scrie Nemetzi. „Piticu” este generalul SIE Corneliu Biris, care ar fi fratele mamei lui Andronic. Numele lui Andronic nu apare, dar el este singura persoana care corespunde elementelor oferite de fostul ofiter SIE.Nemetzi mai sugereaza ca si sotia de la acel moment a lui Andronic, Anca Alexandrescu, ar fi fost racolata de SIE. „Pentru serviciile prestate, nepotul a fost facut ‘asociat’ , adica informator platit permanent si trecut in legatura unui subordonat, care a recrutat-o apoi si pe proaspata sotie a redactorului, fiica unui cunoscut ziarist. Cei doi soti au format astfel ‘un cuplu de asociati’, fiecare cunoscand calitatea de informator a celuilat. Din pacate casatoria celor doi nu a durat prea mult, instruit si dirijat de organele de informatii asociatul a reusit sa se remarce in domeniul politic, ajungand sa consilieze ulterior diferiti politicieni liberali si socialisti foarte cunoscuti si chiar sa conduca campanii electorale. Fosta sotie a asociatului s-a implicat si ea in cercurile politice fiind purtatoare de cuvant a unor organizatii sau sefa de cabinet a unor politicieni”, mai scrie Nemetzi.”

A umilit-o pe Viorica Dăncilă

Trimisă de Dragnea să o supravegheze îndeaproape pe Dăncilă, când era premier, Alexandrescu a fost dată afară de Dăncilă imediat după ce Dragnea a intrat la pușcărie. Dăncilă a declarat atunci că Alexandrescu este „una dintre cele mai rele persoane pe care le-am întâlnit în viață”

Anca Alexandrescu s-a impacat cu Dancila și a plâns în direct. Dincu a dezvăluit că Alexandrescu umbla în geanta lui Dăncilă când aceasta era premier.

Cine este Anca Alexandrescu

Revista 22 scrie în 2018 într-un articol intitulat Anca Alexandrescu, omul din ceafa lui Dragnea, consilier onorific al lui Dăncilă următoarele: ”Anca Alexandrescu este fiică a jurnalistului de formație comunistă Horia Alexandrescu. Ea a fost singurul jurnalist pe care Năstase a reușit să-i racoleze dintre reporterii acreditați la PDSR (actualul PSD), trecut din postura de jurnalistă de politică internă la cotidianul Ziua direct în cea de consilieră a președintelui executiv de atunci Adrian Năstase, înainte ca acesta să devină premier. Anca Alexandrescu a fost și soția lui Dan Andronic si fina de cununie a jurnalistului Radu Tudor de la Antena3. Ea a condus departamentele de comunicare in timpul guvernelor Adrian Năstase și Victor Ponta și l-a consiliat pe fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu. A ocupat și pozitia de director de comunicare al grupului KazMunayGas, compania kazahă care a preluat datoriile Rompetrol de la Dinu Patriciu și pe bunurile căreia DIICOT a pus sechestru. Din august trecut s-a ocupat de comunicarea lui Liviu Dragnea, în spatele căruia poate fi văzută permanent la declarațiile făcute de el la parlament. Numele Ancăi Alexandrescu a fost rostit și în legătură cu SMS-ul redirecționat din greșeală de Oana Florea, șefa comisiei Alegeri 2009, unui reporter Digi 24 acreditat la parlament și care conținea indicații de manipulare grosolană a informației și, implicit, a presei.

Postul pentru care prestează de joi, la guvern, Anca Alexandrescu este unul neremunerat.

Până de curând ea a figurat pe statul de plată al Camerei Deputaților unde îi era consilier lui Liviu Dragnea, de unde a fost scoasă de curând.”